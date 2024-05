Cuando Undertaker le dijo a CM Punk: «No eres John Cena»

Con pocos luchadores no se ha visto relacionado en malos términos CM Punk durante su primera etapa en WWE, resultaran ciertos o no tales rumores.

Uno de ellos es The Undertaker, contra el que luchó varias veces y algunos siempre han criticado no elevara al «Best in the World» en su último enfrentamiento, bajo los focos de WrestleMania 29. Y aunque el propio Punk nunca mostró disconformidad con aquel resultado ni afirmó la existencia de tensión con «The Phenom», este tuvo que dejar claro a través de declaraciones que todo era otra historia creada por la IWC. La más reciente, el pasado julio.

«No tuve ningún problema con Punk. Siempre fue profesional conmigo. Se dice que arruiné su impulso y otras cosas, pero si alguien me conoce, sabrá que incluso si no me agrada alguien, lo cual no es el caso con Punk, es otro rumor infundado que siento desdén por él. Él fue respetuoso conmigo, y eso es lo único que importa. Los negocios son negocios, y eso es algo que aprendí de Vince [McMahon]: haces lo que sea mejor para los negocios, y no puedo preocuparme por lo que dicen personas que no tienen ni idea de nuestro negocio. Siempre he considerado los negocios como negocios, y no tengo ningún problema con él; siempre actuó de manera profesional conmigo».

► John Cena-CM Punk, la batalla de nunca acabar

Y ahora, Undertaker se ve en la tesitura de aclarar por enésima vez que no guarda mala relación con CM Punk, durante reciente edición de su podcast ‘Six Feet Under’. Aunque eso sí, el «Deadman» recuerda cierta conversación que seguro hará reflotar las especulaciones.

«Lo único que se hizo o se dijo entre Punk y yo que quizás pudiera ser utilizado y que demuestra la estupidez de los rumores y cómo todo lo que pasa se filtra, que es lo que más me frustra, fue una iniciativa que hubo donde querían que los luchadores, al viajar, tú sabes, nos vistiéramos mejor. Querían que fuéramos bien vestidos pero en estilo casual, con un nivel de casual muy poco estricto. Creo que estábamos en Europa, no estoy seguro de dónde estábamos, diría que en algún lugar de Europa, y estábamos saliendo de los autobuses para dirigirnos a la arena y lo detuve. Porque tú sabes, se vestía como se vestía en su momento. Y le dije, ‘Oye, no nos obligan a vestirnos de etiqueta, pero creo que estás enfadando un poco a los chicos. Tal vez quieras pensar en vestirte un poco mejor’. Si lo recuerdo bien, me dijo, ‘Vale, ¿y qué pasa con John Cena?’ Creo que le dije, ‘No eres Cena’. No hay nada malo en ello».