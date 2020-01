The Rock es una de las figuras más impactantes que ha pasado nunca por la lucha libre. La ahora estrella de Hollywood siempre será considerado como una leyenda de WWE. Para muchos, ha sido lo mejor de lo mejor que ha visto el Imperio McMahon. Y siempre es interesante cuando tenemos la oportunidad de conocer un poco más sobre su pasado, sobre cómo fueron sus inicios.

► Cuando Tom Prichard conoció a The Rock

Ahora no nos vamos tan atrás como para hablar de su infancia pero sí de cómo empezó a luchar, de cómo empezó a entrenar. Y lo hacemos gracias a las recientes declaraciones del Dr. Tom Prichard en Two Man Power Trip Of Wrestling.

“Fue en el verano de 1996 cuando dimos la primera clase. En total eran tres muchachos. Fueron Brakkus (Achim Albrecht), Mark Henry, que acababa de participar en los Juegos Olímpicos de ese mismo año, y Dwayne Johnson. A partir de mayo fue cuando comenzó a trabajar en Memphis, estando en la carretera continuamente y haciendo todo tipo de shows. Siempre trabajando. Obviamente, él llevaba en el negocio toda su vida. Cuando vimos con Mark y Achim montamos el estudio en 120 Hamilton Avenue y entonces comenzamos con la formación. «Nos habían conseguido un apartamento a cada uno y se suponía que debíamos compartir uno, se suponía que yodebía compartirlo y Achim con Dwayne. Tiempo después conseguimos hacernos con un centro en Stamford, Connecticut. Conocí a The Rock en el verano de 1996 y realmente no sabía mucho sobre él, excepto es el hijo de Rocky Johnson. Pero tenía ese aspecto, esa energía y juventud. También tenía mucha personalidad. Era uno de esos tipos que sabes que tiene la receta para el éxito«.

Y tanto que la tenía. Tenía la receta para el éxito y cocinó a la perfección cada uno de los platos, nunca mejor dicho. Cuando Tom Prichard conoció a The Rock fue solo el comienzo de una histórica carrera que Dwayne Johnson iba a vivir en los años venideros.