Descubriremos la infancia de The Rock gracias a una serie

A nadie sorprenderá la noticia de que la vida deThe Rock será llevada a la pantalla. Ha pasado de ser una de las Superestrellas de WWE más grandes de la historia a ser una megaestrella de Hollywood. Si buscamos la palabra «éxito» en el diccionario aparece al lado de una foto de Dwayne Johnson. Sí que es curioso que esta información salga a la luz después de que en las últimas semanas estuviéramos hablando un poco de su pasado, tanto respecto a su familia como a un anunció que realizó hace casi dos décadas.

El caso que nos ocupa es que La Roca verá su infancia en una serie de televisión de NBC, como informa The Wrap.

«NBC ha ordenado la realización de una serie de comedia llamada Young Rock, con Dwayne Johnson y Nahnatchka Khan, creador de Fresh Off the Boat. Escrita por Khan y Jeff Chiang, esta comedia de cámara única narrará la infancia de Johnson. El actor y ex luchador profesional aparecerá en los 11 episodios.

«Los productores ejecutivos de la serie incluyen a los propios Johnson y Khan, Chiang, Dany Garcia de Seven Bucks Productions, la productora de Johnson, Hiram Garcia, Brian Gewirtz y Jennifer Carreras. La serie será producida por Universal Television, Seven Bucks y Fierce Baby Productions, la productora de Khan.

«El presidente de NBC Entertainment, Paul Telegdy, anunció este proyecto ayer en la gira de prensa de la Television Critics Association. Esperaba hacer el anuncio en el escenario con Johnson, pero no fue posible. Afortunadamente, Johnson todavía pudo hacer su propio anuncio para los medios más tarde. Esta nueva serie continúa la alianza entre Johnson y NBC después del programa The Titan Games».