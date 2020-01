Donald Cerrone habla de su derrota ante Conor McGregor en UFC 246

Una pelea de peso welter con los destacados pesos ligeros Donald Cerrone y Conor McGregor encabezó el evento UFC 246 de esta noche en Las Vegas.

Donald Cerrone ingresó al UFC 246 buscando un rebote, esto después de sufrir derrotas consecutivas por TKO ante Justin Gaethje y Tony Ferguson en sus esfuerzos más recientes.

Antes del resbalon, «Cowboy» estaba en una racha de tres victorias consecutivas, que incluía victorias sobre Mike Perry, Alexander Hernández y Al Iaquinta.

Mientras tanto, Conor McGregor regresaba a la jaula por primera vez desde UFC 229 en octubre de 2018, donde había sufrido una derrota por sumisión en el cuarto round ante Khabib Nurmagomedov en su intento por reclamar el título ligero de las promociones.

Antes de su revés ante el invicto ruso, «Mystic Mac» venía de victorias consecutivas sobre Eddie Alvarez y Nate Díaz, respectivamente.

El evento principal del UFC 246 de anoche fue un asunto unilateral cuando McGregor salió de la puerta balanceándose y eventualmente derribó a «Cowboy» con una patada en la cabeza. A partir de ahí, el irlandés desataría una gran cantidad de golpes antes de que el árbitro interviniera para pedir misericordiosamente que cesara la acción.

Después de la conclusión del encabezado de esta noche, Donald Cerrone habló con el comentarista de UFC Joe Rogan en su entrevista posterior a la pelea.Esto es lo que dijo «Cowboy»:

“ Hombre, me atrapó con esos codos de inmediato. Me destruyó y luego me pateó la cabeza. Qué gran plan de juego tenía el hombre. Oh, 100%, nunca había visto algo así. Me tiró con la guardia baja. Me rompió la nariz y comenzó a sangrar y luego dio un paso atrás y me pateó la cabeza. Era como, oh hombre, me patearon el culo tan temprano. Voy a seguir peleando hombre. Amo este deporte «.