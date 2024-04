¿Cuándo será la siguiente aparición de Roman Reigns en WWE?

En la segunda noche de WrestleMania 40, el largo reinado de Roman Reigns como Campeón Universal Indisputable WWE llegó a su final, dejando su registro en 1.316 días, cuando perdió en un combate con reglas de The Bloodline ante Cody Rhodes. El referido combate, además de ser bueno, tuvo su componente emotivo, ya que involucró a grandes Superestrellas como The Rock (previsible), The Undertaker y John Cena, con estos dos últimos ayudando a The American Nigthmare a lograr su cometido.

► Roman Reigns podría volver para SummerSlam

Después de su derrota en WrestleMania 40, el Jefe Tribal se tomó un día entero para reflexionar sobre su sorprendente pérdida y romper su silencio con un enigmático mensaje que implica que se estaba preparando para una nueva fase en su carrera y listo para embarcarse en un nuevo viaje luego de su revés, empezando desde «el día uno». Dicho esto, no está confirmada cuándo será su siguiente aparición en la programación regular de WWE, aunque WrestleOps mencionó en sus redes sociales que esta podría darse poco antes de SummerSlam, sugiriendo una larga pausa para Roman Reigns.

«Ahora, al cierre de esta edición, Roman Reigns ha sido anunciado para SmackDown antes de SummerSlam 2024 como su próxima aparición televisada, lo que posiblemente indica una larga pausa para que The Tribal Chief resurja una vez más.»

Si bien los planes futuros de Reigns siguen envueltos en incertidumbre, parece que el Jefe Tribal ha decidido darle vuelta a la página y reenfocar su carrera; no obstante, parece que se tomará un tiempo libre más largo (de lo habitual) para volver a construir su camino de regreso a la cima. Mientras tanto, Cody Rhodes iniciará su reinado como campeón máximo y seguramente no le faltarán retadores.