Cuando en Canadá no respetaban a GSP

Georges St-Pierre, miembro del Salón de la Fama de la UFC, no siempre fue respetado en Canadá durante su legendaria carrera en los deportes de combate.

Durante una reciente aparición en el podcast Chattin’ Pony de Paddy Pimblett, St-Pierre explicó cómo su victoria en la revancha contra Matt Serra cambió la percepción que se tenía de él.

“Mi pelea favorita es mi primer combate en Montreal, cuando pude luchar por la UFC delante de mi familia, de mi público y de mis amigos. Fue mi segunda pelea con Matt Serra”, dijo St-Pierre. “Para mí, fue el público más ruidoso que he visto en mi vida. Ni siquiera podía oír a Bruce Buffer cuando nos anunciaba en medio de la arena…”

“Por aquel entonces, los periodistas no me respetaban… Después de aquella noche se produjo un cambio. La gente empezó a respetarme como un atleta de verdad. Antes de eso, era muy duro para mí en casa. No me veían como un atleta legítimo… pero creo que el hecho de que la UFC viniera a Montreal ayudó mucho al deporte”.

La derrota de St-Pierre ante Serra en UFC 69 se considera una de las mayores sorpresas de la historia de la UFC. En la revancha, en el UFC 79, sometió a Serra ante su país natal. St-Pierre ha dejado de luchar, pero no ha descartado un posible regreso con fines benéficos. También ha insinuado una posible aparición en el boxeo, aunque nada se ha materializado en los últimos años.

St-Pierre es un grande de todos los tiempos, y su victoria sobre Serra acabó granjeándole el respeto masivo del pueblo canadiense.