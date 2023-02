Las diferentes mentalidades de Edwards y Masvidal

El campeón del peso wélter de la UFC, Leon Edwards, no confía mucho en la capacidad de Jorge Masvidal para pelear en cualquier lugar, incluso en la calle.

Durante una entrevista con BT Sport, Edwards se burló de la idea de que él y Masvidal pudieran pelear en un escenario público.

“Nuestras mentalidades son diferentes“, dijo Edwards sobre Masvidal. “Conozco a tipos con una formación similar a la mía que no están construidos igual que yo. El entorno no siempre hace que seas esa persona. He estado con gente que cree que lo es y en realidad no lo es, y creo que ése es él. Creo que tuvo algunas peleas callejeras en su día, y eso es lo de menos. Tenemos dos mentalidades diferentes en nuestra forma de ver la vida”.

Edwards parecía abierto a defender su título contra Masvidal antes de la trilogía con Usman. Pero, en medio de las incertidumbres legales de Masvidal, la pelea no fructificó. Masvidal ha perdido tres peleas seguidas contra Covington y Usman. Antes de eso, ganó tres seguidas en 2019 sobre Nate Diaz, Darren Till y Ben Askren. Es probable que Edwards y Masvidal crucen sus caminos, de una manera u otra, en algún momento de sus carreras. Si sobreviene el caos, Edwards se siente seguro de que puede capear el temporal.

