Lo que espera Chandler de McGregor en TUF 31

Michael Chandler espera una montaña rusa con Conor McGregor durante su tiempo como entrenadores en The Ultimate Fighter y la preparación para su pelea.

Durante una reciente aparición en The MMA Hour, Chandler dio su opinión sobre cómo podría evolucionar la relación entre él y McGregor.

“Creo que en este escenario en particular, siempre es bueno hasta que no lo es”, dijo Chandler sobre lo que espera de McGregor. “Ahora mismo es buena. Conor ha sido respetuoso conmigo, yo he sido respetuoso con él. Creo que tenemos mucho respeto mutuo por nuestra fuerza de horarios, nuestros currículos, nuestras posiciones en el deporte”

“Pero cuando tienes a alguien delante de una cámara las 24 horas del día durante seis, ocho semanas… ocurren cosas que escapan a tu control y a veces a tu carácter. No sé si vamos a ver el descarado, bocazas, Conor, o el Conor respetuoso, o uno el lunes y uno diferente el martes o una mezcla. Pero lo bonito es que podemos navegar y negociarlo en tiempo real… y va a dar lugar al mayor cartel del año.”

Chandler y McGregor estarán en Las Vegas la próxima semana para comenzar las fases preliminares del rodaje de TUF. Aún no se ha dado a conocer la lista completa de participantes en el programa, incluidas las categorías de peso. Es probable que Chandler y McGregor tengan una competición salvaje antes de su pelea a finales de este año.

Esta será la primera vez que Chandler aparezca en TUF, mientras que McGregor lo hará por segunda vez. Chandler perdió recientemente ante Poirier en UFC 281. McGregor ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas, incluida una derrota por el título ante Khabib Nurmagomedov en UFC 229. Chandler y McGregor parecen estar en buenos términos en este momento, pero eso podría cambiar a medida que nos acercamos a su súper pelea.