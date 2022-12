¿Cuándo culmina el contrato de Edge con WWE?

Edge perdió ante Finn Balor en un combate «Me rindo» en el evento premium en vivo de Extreme Rules el 8 de octubre de 2022 y desde entonces está fuera de las pantallas luego de concluir esta etapa de su rivalidad con The Judgment Day, grupo que él creó y del que fue expulsado. Ahora está pasando un tiempo junto a su familia mientras aguarda por otra historia importante, presumiblemente en Royal Rumble, donde tiene previsto un nuevo enfrentamiento contra este mismo rival.

► A Edge le quedarían pocos combates en WWE

Hace unos meses, Edge insinuó con la posiblidad de retirarse definitivamente el próximo año y hacerlo en su natal Toronto, aunque evidentemente tendrán que darse las condiciones para tener un combate que merezca la pena. No obstante, también hay que tener en cuenta su contrato, que inicialmente estaba previsto vencer en enero del próximo año, pero probablemente se alargaría debido al tiempo que estuvo lesionado en el 2020.

Sean Ross Sapp proporcionó una actualización vía Fightful Select sobre el contrato actual de Edge con WWE, indicando que este firmó un contrato de tres años con la compañía en 2020, y que actualmente está trabajando en fechas limitadas con WWE.

«Fuentes de la WWE confirmaron que Edge tiene un acuerdo con fechas limitadas, por lo que ha aparecido periódicamente desde que culminó su rivalidad con The Judgment Day. Un superior de la WWE dijo que las viñetas del verano pasado eran una forma de «comprar algunas semanas» en la televisión antes del regreso de Edge, y darles un poco más de tiempo para construir algunas luchas importantes durante el resto del año, lo cual sucedió. con los enfrentamientos entre Balor y Priest.

En 2020, se informó que Edge tenía un contrato de tres años, para 25 apariciones y 5 luchas por año. Sin embargo, eso fue incorrecto o se modificó, ya que Edge compitió en diez encuentros en 2021 y ya ha competido en seis luchas en el 2022. No estamos seguros de cuándo finaliza su contrato o cuántas apariciones le quedan en su contrato existente. Si la duración se informó correctamente, ese acuerdo podría finalizar pronto, si no se congela debido a una lesión. No hemos confirmado si ese es el caso.»