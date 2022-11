Edge ya estaría pensando en su retiro del ring

Edge es ampliamente considerado como uno de los mejores luchadores de la era moderna. El miembro del Salón de la Fama WWE lo ha conseguido todo en la WWE, aunque se retiró de manera prematura en el 2011 por una severa lesión en su cuello. No obstante, durante Royal Rumble 2020, logró volver a luchar para poder terminar su carrera en sus propios términos. Desde entonces, ha podido aparecer con cierta regularidad y todavía es capaz de dar grandes combates.

► Edge quiere retirarse en su tierra natal

Actualmente, Edge está fuera de las pantallas luego de rivalizar con The Judgment Day, grupo que él creó y del que fue expulsado. Ahora está pasando un tiempo junto a su familia mientras aguarda por otra historia importante, probablemente camino a Royal Rumble.

El miembro del Salón de la Fama WWE fue entrevistado recientemente por The Nation Network, donde habló sobre su carrera en la WWE, e insinuó que está a punto de retirarse y que la próxima vez será definitiva.

«Esa es la clave. La primera vez me dijeron: ‘Tienes que colgarlo. Eso es todo, ya terminaste. Era WrestleMania. Me retiré siendo Campeón Mundial, y eso suena a Cenicienta, pero simplemente no lo sabía. Eso hizo que fuera difícil masticar todos esos años, pero tuve que aceptarlo y seguir adelante con lo que es la vida ahora. Tuve que comenzar una familia increíble y hermosa y la actuación comenzó a despegar un poco, pero cuando tuve la oportunidad de recuperar esto. Lo primero que pensé fue: ‘Quiero retirarme en Toronto.

Porque, de nuevo, sé que la ventana no estará abierta por mucho tiempo. Pero si puedo hacerlo allí, creo que entonces podré ir bien. Estoy bien. Eso fue lo último que se marcó. No volví a ganar 4 campeonatos más ni nada por el estilo. Realmente volví para divertirme, tratar de ayudar a enseñar a una nueva generación de talentos que nunca antes había tenido en mis manos. Siempre digo, nos llamó cuentacuentos. Siempre tuve la intención de volver y contar una gran historia durante tres o cuatro años y luego cabalgar hacia la puesta del sol”.

Habrá que esperar para saber cuándo Edge colgará los botines, pero ciertamente SummerSlam 2023 parece un escenario propicio para aquello, según lo que manifestó hace unos meses; evidentemente, si es que WWE decide llevar dicho evento hasta Toronto.