Este sería el rival de Edge en el Royal Rumble 2023

Hace más de dos meses que «The Rated R Superstar» Edge no aparece en la programación televisiva de WWE. En su última aparición, perdió en la lucha «I Quit» contra Finn Balor en Extreme Rules 2022. La forma de la derrota fue muy polémica, ya que la antigua facción liderada por Edge, el Judgement Day, ahora liderada por Balor, había amenazado con hacer daño a la esposa de Edge, Beth Phoenix. Sin embargo, después de que Edge pronunciara las palabras «I Quit», el Judgement Day dañó a Beth Phoenix de todos modos.

Rhea Ripley golpeó a Phoenix en la cabeza con una silla. Ahora se informa que Edge podría regresar para una lucha en el Royal Rumble de 2023. Cuidado, potenciales SPOILERS a continuación.

► Edge tendrá una importante lucha en el Royal Rumble 2023

Un informe de Wrestling News Co ha revelado la potencial cartelera para el evento Royal Rumble de enero. El cartel, a falta de los tradicionales combates del Royal Rumble, aún no se ha revelado en televisión, sin embargo, se espera que se anuncien más combates en la edición del 30 de diciembre de SmackDown.

En particular, se anunciará el combate entre Edge y el «Demonio» Finn Balor, además se anunciará una brutal estipulación dentro de la celda infernal, de Hell in a Cell. Esta lucha tendría un sentido argumental lógico. Edge buscará vengarse de Finn Balor por lo que el Judgement Day le hizo a su esposa. Hell in a Cell es también una estipulación adecuada para este feudo. Curiosamente, este podría ser el primer combate Hell in a Cell de WWE tras los rumores de que Triple H considera «muerto» el Live Event Premium homónimo.

Mencionar específicamente al «Demonio» Finn Balor también es muy interesante. El alter-ego de Balor aún no ha sido visto desde Extreme Rules 2021. Siendo este un gran combate en uno de los shows más grandes del año, podría ser hora que Balor traiga de vuelta la pintura corporal y ofrezca un gran espectáculo con «The Rated R Superstar». Finn Bálor siempre ha dicho que «el demonio» volvería, pero que hacía falta la historia correcta y el momento adecuado y, ciertamente, no se nos antoja mejor momento ni historia que una junto al miembro del Salón de la Fama de WWE Edge.

Además, como spoilers para la cartelera del Royal Rumble 2023 se reporta la lucha entre Roman Reigns y Kevin Owens, por el Indiscutible Campeonato Universal de WWE y Ronda Rousey contra Raquel Rodríguez, quien debería clasificarse para esta lucha por el campeonato de SmackDown el próximo viernes en el programa azul tras recuperarse de la «lesión» de codo causada por la campeona y Shayna Baszler. También se informa de un «Pitch Black match», entre Bray Wyatt y L.A. Knight después de que su rivalidad vaya creciendo y tomando forma hacia un inevitable combate más temprano que tarde.