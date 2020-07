¿Cuál será el gran anuncio de William Regal en NXT?

Para llegar al gran público, no puedes ceñirte únicamente a acción sobre el ring. ¿O acaso creen que Monday Night Raw lleva un cuarto de siglo emitiéndose debido a la calidad de sus combates? Vince McMahon, pese a que los achaques de la edad quizás le hayan hecho perder un poco el toque, sabe bien que NXT no sobrevivirá en USA Network a largo plazo con la fórmula clásica de este show, y ya empezó a prestar algo más de atención al territorio comandado por su yerno Triple H.

Esta noche, puede que presenciamos una importante decisión de cara a la audiencia "mainstream". Ayer, WWE informó de que se produciría un anuncio de mucho peso en NXT, pronunciado por William Regal, quien podría resultar protagonista también del mismo. Porque hace unos minutos, el británico publicó lo siguiente en Twitter.

Serving as the General Manager or #WWENXT has been an incredible honor. To see the men and women of this brand over the last couple of months has been inspiring and invigorating.



Tonight’s major announcement will be yet another step forward for @WWENXT.