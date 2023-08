¿Cuál es la lucha favorita de la historia de SummerSlam para Montez Ford?

Esta noche es la gran noche del verano, la gran fiesta de WWE en la que todos estaremos atentos a lo que pase en el Ford Field de Detroit, en Summerslam 2023. Como suele ser habitual en este tipo de citas, WWE pone a disposición de los periodistas invitados varias de las Superestrellas que serán protagonistas a lo largo del fin de semana, como es el caso de Montez Ford, que lo fue en la noche de ayer con su cambio a rudo, junto a Dawkins y Bobby Lashley.

En una reciente entrevista con el medio puertorriqueño Contralona, el componente de Street Profits analizó la historia de SummerSlam desde el punto de vista más fanático, con luchas favoritas, momentos inolvidables y mucho más.

► Su lucha favorita en SummerSlam

«Sabía que me lo ibas a preguntar. Si tengo que decirte alguna te diré la que tuvieron Kurt Angle y Rey Mysterio. Salieron y lo dieron todo y para mi, desde un punto de vista de un fanático, ese creo que fue el mejor combate de todos los tiempos en SummerSlam. SummerSlam tiene alguno de los mejores combates de todos los tiempos, pero definitivamente elegiría Angle contra Mysterio. Creo que fue en 2002 cuando vimos también a Shawn Michaels contra Triple H, Brock y The Rock y el año anterior Booker T y The Rock el año anterior… SummerSlam tiene una gran cantidad de combates clásicos y este fin de semana no va a ser diferente».

►Por qué hay que ver SummerSlam 2023

«Tenéis que ver SummerSlam este año porque va a ser uno de los mayores PLE de todos los tiempos, en directo, el 5 de agosto en Detroit, en el estadio que lleva mi nombre, Ford Field… yo construí este estadio no hace mucho para que todos pudiéramos disfrutar de SummerSlam. Vais a ver en juego el Indiscutible Campeonato Universal WWE con Roman Reigns contra Jey Uso; el Campeonato femenino WWE con Asuka, Charlotte Flair y la EST de WWE Bianca Belair; Ronda Rousey contra la que era su mejor amiga Shayna Baszler y mucho más… ¿Tengo que decir más? SummerSlam, la mayor fiesta del verano en la ciudad del motor, Detroit, en mi estadio, Ford Field…¡BOOM!»