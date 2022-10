Critican el ataque de Rhea Ripley a Luke Gallows

Durante el Raw de anoche, Finn Bálor tuvo un mano a mano con Karl Anderson en el que intervinieron tanto The Judgment Day como The OC causando distracciones que acabaron provocando la victoria del «Prince». Pero la misma no fue lo más llamativo del encuentro sino cómo Rhea Ripley atacó a Luke Gallows con un bodyslam.

Está siendo sin duda uno de los momentos del programa más comentados. Ciertamente a los fans les encantó. Aunque, ¿eso es positivo? Cualquiera diría que sí. No obstante, Vince Russo no lo tiene tan claro. El que fuera escritor de la compañía en los noventa se refiere a que la luchadora y su facción son rudos y no deberían ser apoyados por los fans.

► Rhea Ripley atacó a Luke Gallows

Aquí podríamos hacer varias valoraciones. La primera es que solo apoyaron ese suceso, no toda la lucha. La segunda es que quizá no haya tantos que estén del lado de Anderson y Gallows, aún estando con AJ Styles, pues ni son grandes favoritos ni trabajaron como técnicos demasiado en su anterior etapa como Superestrellas.

Pero vayamos con la opinión de Russo en Legion of Raw:

«Rhea Ripley golpeando a Luke Gallows, hermano, ese es un movimiento de babyface. Que una mujer golpee a un tipo, eso no va a provocar abucheos. La gente va a animar eso, no la van a abuchear«.

La tercera valoración es que ya se encargará próximamente Rhea Ripley de hacer que todos la abucheen. Realmente no se espera que ella o El Día del Juicio cambien de bando próximamente. Esto es más bien una muestra de lo poderosa que es «La Erradicadora». Da igual a quien le pongas delante porque lo va a cargar y lanzarlo por los aires.

¿Qué os pareció el ataque de Rhea Ripley a Luke Gallows?