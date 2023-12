Athena se presentó en ROH Final Battle 2023 haciendo un cosplay de Bane, el villano de las historias de Batman. La Campeona Mundial ROH estuvo compartiendo algunos detalles en la conferencia de medios posterior al evento en el que retuvo el título contra Billie Starkz, aclarando que estaba rindiendo tributo al personaje de los cómics, no el de la película (‘The Dark Knight Rises’) y que tuvo problemas por una lesión en el rostro.

► El cosplay de Athena

«Cuando descubrí que me había roto la nariz, fue definitivamente una situación increíble porque pensé, ‘oh no, no puedo usar esta máscara sobre otra máscara’. Luego intenté pedir la otra máscara de Bane de la película y pensé, ‘no quiero hacerlo con esa. Eso va en contra del propósito del paquete de veneno, vamos’. Así que decidí cortarla lo más arriba posible y esperar que se mantuviera, y eso fue lo que hice. Tuve que ingerniármela, saqué una máquina de coser y resolví el resto del camino. Pero estoy realmente feliz de finalmente haberlo logrado.

«Es una entrada que siempre quise hacer porque soy una gran fanática de Batman, y Bane es uno de mis favoritos… el Bane de los cómics es uno de mis favoritos. Tom Hardy es genial y todo, pero hay que ir por el Bane de los cómics. Estaba muy emocionada de finalmente poder hacer ese cosplay, especialmente para una entrada, porque sentí que encajaba con todo lo que estaba sucediendo en la historia», comentó Athena.

Pasado mañana, en el nuevo programa de Ring of Honor, veremos qué sigue para The Princess of War después de esta victoria. Ya ha estado adelantando su intención de llevar el título por todo el mundo, e incluso Tony Khan se mostró dispuesto a concederle el deseo, también de tener más presencia en AEW, donde además le gustaría ganar el Campeonato Mundial y el Campeonato TBS. Y a ver qué pasa también con Billie Starkz.