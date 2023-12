Tony Khan por fin contesta a Athena: «Estoy abierto»

Athena, la Campeona Mundial ROH, lleva tiempo pidiendo más tiempo en AEW, además de llevar su título a otros países:

«(…) Me encantaría ir a Japón. Me encantaría llevar el Campeonato de Ring of Honor allí y defenderlo, especialmente en New Japan o Stardom. (…) Quiero ir al Reino Unido. (…) Me encantaría volver a Australia. Me encantaría llevar el Campeonato de Ring of Honor de gira por el mundo, de verdad (…)».

► Tony Khan contesta a Athena

Y por fin Tony Khan ha dado respuesta a sus palabras. Ha sido durante la conferencia de prensa de ROH Final Battle 2023:

«Estoy definitivamente abierto a que Athena aparezca en AEW y en otros lugares. Creo que es genial tener a alguien que sea una gran embajadora para la empresa, como Athena. Una cosa que ha sido consistente y grandiosa en ROH es que Athena ha sido parte integral de ese show y se ha centrado en él. Su trabajo ha sido una de las cosas más fuertes del programa. Si Athena se centra en ROH y AEW, eso también es genial.

«Con Billie Starkz, tienes una gran retadora que sería una gran campeona para ROH, pero también alguien a quien la gente estaría emocionada de ver en AEW. Tanto Billie como Athena ofrecen algo a cualquier empresa de lucha libre. Al reflexionar sobre el año 2023, creo que el trabajo de Athena en ROH fue, posiblemente, probablemente, lo más fuerte y constante a lo largo del año, y ha sido realmente agradable contar con ese ancla«.

