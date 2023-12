«Damas y caballeros, si están ahí el día 30, más les vale estar viendo algo de lucha. A menos que estén en Los Ángeles, vengan al Kia Forum, vean cómo golpeo a Dirty Dominik. He querido golpear a este chico en la cara desde que tenía 8 años. Ahora es legal y lo voy a destruir». Esto decía recientemente CM Punk. El Best in the World participará en el Royal Rumble 2024 y antes luchará con Dominik Mysterio en un house show de WWE. Hasta aquí, todo bien para Jim Cornette.

► Jim Cornette aconseja a WWE

En cambio, como explica en Drive Thru, el promotor no vería con buenos ojos que CM Punk tuviese un combate en la televisión antes del Premium Live Event. Probablemente, en la compañía tienen el mismo punto de vista. No tenemos ninguna información, aunque todavía falta más de un mes para entonces, y seguramente el Chicago Made no vea acción en TV hasta la lucha de 30 hombres para ganar una oportunidad titular en WrestleMania 40. Aún así, veremos qué tal le va con Dirty Dom.

«Aún no lo haría luchar en televisión antes del Royal Rumble. Si surgiera una oportunidad perfecta con un oponente con el que pudiera brillar, algo breve, y alguien entra para hacer algo físico o lo que sea, si están llevando a cabo una historia, está bien. No daría un verdadero combate de calidad principal de CM Punk en televisión abierta antes del Royal Rumble.»

Por otro lado, no sería raro que CM Punk se fuera a las manos con Seth Rollins en algún momento. Ya tuvieron un cara a cara durante un segmento en el Raw de la semana pasada y faltando tanto para Royal Rumble, ¿cuál será el siguiente paso en su rivalidad? Todo de camino, o al menos así se espera, que ambos luchen por el Campeonato Mundial de Peso Completo en The Showcase of the Inmortals del año que viene, para la cual todavía queda muchísimo, por lo que podrían ocurrir muchas cosas.