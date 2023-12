El último mano a mano de Kevin Nash en la WWE fue el que tuvo con Triple H en TLC 2011. Un mazo colgaba en lo más alto para que cualquiera de los dos pudiera utilizarlo contra el otro si lo alcanzaba. Ese fue finalmente HHH, quien lo utilizó para golpear a su oponente y llevarse la victoria. A comienzos de 2023, Big Daddy Cool lo recordaba así:

«(….) Tengo 17 operaciones de rodilla, y él dirige el espectáculo y puedo hablar con él durante unos ocho minutos en el ring antes de que se abran las puertas. Ese fue mi último combate. Todos los demás tienen un último combate, ese fue el mío. ¿A quién le importa un mazo? Todo lo que sé es que tienes una maldita escalera de 18 pies. ¿Adivina qué? Nadie gana hasta que alguien se cae y yo no iba a caer«.

Unos días atrás, Kevin Nash se acordaba de que no luchó con CM Punk ese mismo año porque Triple H le dijo que quería ser él quien le diera una paliza. Aquella historia, acabó llevando a los dos Hall of Famers a enfrentarse en el combate mencionado antes. Y a él volvemos, pues ahora que estamos terminando el año el exnWo ha vuelto a comentarlo.

En un reciente episodio de su podcast, Kliq This, Nash revela que piensa que alguien quiso gastarle una broma con esa lucha.

«Pensé que era una broma dirigida hacia mí. No estoy seguro si era una broma hacia [Triple H], pero definitivamente era una broma dirigida hacia mí.

«Tenía el pelo largo en esa lucha. Cuando llegué a casa, me desperté y, después de superar la conmoción en un par de días, le pedí a mi esposa que me cortara el pelo. Eso fue todo».

Para terminar, a mediados de 2023, Kevin Nash lamentaba no haber luchado con CM Punk:

«Siempre deseé haber tenido esa lucha con Punk, desearía haberlo hecho. Pero sabes qué, estoy agradecido, amigo. Pasé 8 o 9 años de mi vida enfrentando a un miembro del Salón de la Fama casi todas las noches, así que no tengo muchos arrepentimientos»

CM Punk did Kevin Nash so dirty here 😂💀 pic.twitter.com/62s0PXSdun

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) July 11, 2023