Chris Jericho, cansado de lidiar con el odio en Internet

El gran veterano del ring, Chris Jericho, actual gran estrella de AEW, sorprendió recientemente debido a que admitió que el odio, la hostilidad y los ataques que ha recibido de algunas personas en Internet lo han afectado, hasta el punto de ponerlo triste. Así lo reveló en una reciente entrevista con Chris Van Vliet para su video podcast INSIGHT, en donde declaró lo siguiente:

«¿Cómo se siente ser posiblemente el mejor luchador de todos los tiempos? Hay muchos detractores y se ha convertido en una tendencia odiarme. El odio en línea me afecta. Si muriera mañana, todos dirían que soy uno de los mejores de todos los tiempos.

«Creo que porque todavía estoy aquí, aún haciéndolo en los niveles más altos, hay mucha gente en línea que simplemente odia eso. Entonces, si Chris Jericho dice que el cielo es azul, soy un idiota porque este tipo dice que obviamente es rojo. Así que lidias con eso.

«Hay muchos detractores de Chris Jericho en este momento. Es algo así como que está de moda odiar a Chris Jericho, por la razón que sea. Y una vez más, nunca me ha importado. Quiero decir, a veces te afecta, pero solo me juzgo a mí mismo.

«¿Sigo siendo capaz de tener la mejor lucha en el show en cualquier noche dada? Sí. No todas las noches. Pero en cualquier noche dada. ¿Sigo haciendo segmentos entretenidos y teniendo grandes luchas, pensando en ideas y construyendo la empresa y ayudando a construir a otros? Sí.

«Cuando eso comience a desaparecer, entonces reevaluaré mi carrera. Pero por ahora, quiero decir, no sé, arriesgándome a no sonar humilde [risas]. No sé quién ha tenido una carrera más larga que la mía con tanta diversidad, evolución y reinvención. Y realmente, solo los oponentes con los que he tenido.

«Quiero decir, no creo que haya nadie en la historia del negocio que haya trabajado con casi todos. Trabajé con Dick Murdoch. Y trabajé con Konosuke Takeshita. Trabajé con casi cualquier persona intermedia que caiga en esa categoría. Nombra a alguien de alto valor desde, digamos, mediados de los años 80 hasta ahora, y he trabajado con el 99% de ellos».