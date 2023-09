Chad Gable tuvo una importante conversación con Triple H después de caer derrotado intentando destronar a Gunther como Campeón Intercontinental. Una conversación que hizo que el luchador cambiara su mentalidad, según da a conocer él mismo en una reciente aparición en After The Bell.

► Chad Gable habló con Triple H

«Tuve la conversación más larga que tal vez haya tenido con Hunter esa noche, y él me explicó una y otra vez que encontramos este personaje, este luchador en desventaja, y aunque esa palabra se utiliza mucho, siento que he experimentado suficientes cambios de personaje y probado suficientes cosas como para decir que esto es lo que soy, no solo debido a mi tamaño, sino porque así ha sido mi vida entera.

«Mucha gente llega a ciertos lugares de diferentes maneras, pero en mi caso siempre ha sido una lucha desde abajo y trabajar para avanzar. Tengo la suerte de tener cierto talento físico, pero no al punto de poder descuidar el trabajo duro y depender solo de mi talento; nunca ha sido así, en ninguna de mis experiencias. El elemento de ser el trabajador más duro en la sala siempre ha sido parte de mi vida, de lo contrario, nada habría funcionado para mí. Ese es el caso aquí.

«Un punto importante que Hunter me destacó, y tuve que cambiar mi mentalidad después de haber trabajado como villano durante tanto tiempo, me llevó a cierto modo y un estilo de lucha específico. Ahora, como un luchador en desventaja, aprendí a hacer menos. Para generar simpatía, simplemente haces menos. La gente no quiere ver a un luchador en desventaja haciendo 10,000 movimientos espectaculares, saltos, volteretas y suplexes todo el tiempo. Si observas los últimos meses, a medida que hice esta transición, notarás que hago mucho menos, pero lo hago en momentos muy específicos».