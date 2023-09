Matt Hardy recuerda momento casi vergonzante en WWE

«Lo que sucedió fue que él [Ace Romero] saltó desde la cuerda superior, hermano, me impactó con un salto y pensé que había hecho suficiente antes de la lucha, pero claramente no terminé el trabajo. Por suerte, llevaba trunks negros, así que nadie se dio cuenta y era una lucha con varios hombres. […] Así que me fui rodando, me mantuve un poco agachado por un rato y esperé el momento adecuado para atacar, aún gané la lucha con un pañal lleno. [risas] Por eso soy un campeón mundial, no sucedió por accidente». Una vez, MJF se lo hizo encima en un combate independiente.

► Matt Hardy casi se lo hace encima

#OnThisDayInWWE 20 years ago on #SmackDown: A disgruntled Matt Hardy is determined to give Shannon Moore a Mattitude adjustment for ‘costing him’ winning the Royal Rumble@MATTHARDYBRAND @TheShannonBrand @nunzio_guido pic.twitter.com/Hftxm9ZI0V — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) January 23, 2023

Esto no es el pan de cada día pero ha sucedido más veces de las que uno podría pensar; le ocurrió a John Cena, Steve Austin, CM Punk o Tommy Dreamer. No obstante, no a Matt Hardy, aunque estuvo cerca, según él mismo da a conocer en un reciente episodio de su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy.

«No, no lo he hecho«, declaró el veterano de las cuerdas, entonces en WWE y ahora en AEW, cuando su coanfitrión Jon Alba le preguntó si alguna vez había tenido un accidente, «pero hubo una vez en la que estaba enfermo y luchando contra Shannon Moore. Sentí que iba a [tener un accidente]. Solté uno de los peores gases. Él saltó desde la cuerda superior y me golpeó con un corkscrew. Hicimos una movida en la que yo hacía un contrarreverso y él terminaba justo en mi entrepierna, y él dijo: ‘Dios mío, ¿te hiciste encima?’ No, no lo hice. Fue un gas terrible porque estaba extremadamente enfermo ese día. Él dijo: ‘Tienes que mostrarme’. Cuando regresamos y nos duchamos, le mostré mis calzoncillos y todo. ‘Mira, no lo hice. Estoy muy apestoso en este momento. No huelo bien'».

#OnThisDayInWWE 20 years ago on #SmackDown: Matt Hardy punishes Shannon Moore for not being a true MFer @MATTHARDYBRAND pic.twitter.com/PR6Qcqma4S — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) December 26, 2022