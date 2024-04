Conor McGregor y la «gran plataforma» UFC

Conor McGregor habló recientemente del impacto profundamente positivo que ha tenido en él trabajar para la UFC a lo largo de los años.

Desde sus humildes comienzos en Cage Warriors, McGregor se convirtió en la mayor atracción de taquilla de la historia de las MMA en la UFC. Sus feudos y peleas con rivales de la talla de Nate Diaz, Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier han sido todos negocios monumentales en el mundo de los deportes de combate.

Ahora, después de casi tres años fuera de la jaula, «The Notorious» finalmente se está preparando para su regreso.

► Una gran plataforma de lanzamiento»: Conor McGregor habla de la UFC

Durante una reciente entrevista con TNT Sports, «The Notorious» habló de los beneficios que ha disfrutado al trabajar con la UFC. Su racha caliente de 2015-2017 en la promoción le vio convertirse en uno de los deportistas más populares del mundo.

En los años posteriores, aunque sus payasadas han molestado a algunos aficionados, el dublinés ha seguido siendo la figura más famosa del mundo de las MMA.

Sin embargo, aunque la UFC desempeñó un papel clave en catapultarle al estrellato, el «Notorious» reconoció que eso tiene como contrapartida que quizá no se le pague lo que vale con la promoción.

«Sin duda fue una gran plataforma de lanzamiento», dijo McGregor. «Estar alineado con la UFC para cualquiera es una plataforma de lanzamiento importante, es una de sus tácticas de negociación, estás con la UFC ahora, eso en sí mismo es prestigio. Lo que es suficiente para decir, ya sabes, que podrías aceptar un valor inferior [en términos de salario] al que te podría ofrecer otro ámbito en el clima actual. Pero es el valor de la marca UFC [con la que te estás asociando], y eso tiene un peso enorme.

«Mira cómo me ha funcionado», continuó McGregor, refiriéndose a cómo la marca UFC ha contribuido a su éxito. «Me ha ayudado, me ha ayudado a catapultarme a muchos escenarios en los que he tenido un éxito inmenso«.

McGregor también continuó destacando cómo alcanzar el estatus de campeón de dos divisiones le permitió pasar a su combate de boxeo cruzado con Floyd Mayweather allá por agosto de 2017.

A su vez, el éxito de la pelea permitió a «The Notorious» moverse en todo tipo de áreas, incluyendo su éxito Proper No. Twelve Irish Whiskey y su reciente actuación en Road House.