Maycee Barber, la aspirante al peso mosca de la UFC, está considerando si enfrentarse a Rose Namajunas, dos veces reina del peso paja, tendría sentido para ella.

Barber ha tenido una serie de victorias exitosas en la UFC y actualmente se encuentra en el cuarto puesto de las 125 libras. Recientemente, obtuvo una victoria por decisión sobre Katlyn Cerminara en el UFC 299. Ahora, Barber está buscando una oportunidad por el oro y quiere enfrentarse a la ganadora de la trilogía entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko a finales de este año.

Sin embargo, algunos creen que Barber debería obtener otra victoria antes de enfrentarse a Grasso o Shevchenko, especialmente después del reciente éxito de Manon Fiorot. Aunque Barber tiene la opción de enfrentarse a una oponente destacada, ella señala que pelear contra Namajunas podría hacerla retroceder en el escalafón.

► Barber: Por primera vez, enfrentarme a Namaunas sería luchar al revés

A pesar de esto, Barber reconoce que ha querido pelear con Namajunas durante mucho tiempo y ve este enfrentamiento como una oportunidad de obtener una gran victoria sobre una ex campeona que ha estado en una posición destacada durante mucho tiempo.

Barber revela que hay algo de historia entre ella y Namajunas, ya que solían entrenar juntas en Denver. También recuerda que cuando ganó contra JJ Aldrich, Namajunas estaba en la esquina o entre el público y se sintió afectada por su victoria. Barber y Namajunas han desarrollado cierto resentimiento, y Namajunas parece querer ser la que la derrote.

«Sí, creo que es un gran enfrentamiento para mí. El único inconveniente es que pelearía al revés», dijo Barber. «Por primera vez, puedo decir que luchar contra Rose Namajunas sería luchar hacia atrás en la división, a pesar de que una victoria sobre ella es como, una victoria sobre una ex campeona, una victoria sobre alguien que ha estado en una gran posición durante tanto tiempo.

«Sería una gran victoria para mí. Es algo en lo que he estado pensando. Me gustaría pelear con ella, seguro», continuó Barber. «Tenemos algo de historia. Solía entrenar con ella aquí en Denver. Luego luché contra Audrey Perkins, que era una antigua compañera de equipo suya. Luché contra JJ Aldrich y recuerdo que Rose y Pat (Barry) estaban en la esquina o entre el público. Rose se quedó destrozada cuando gané a JJ. Así que hay algo de rencor. Ella quiere ser la que me gane».

Aún no se sabe si la UFC decidirá poner a Barber contra Namajunas en una eliminatoria por el título. Si la UFC busca otras opciones, un enfrentamiento entre Barber y Erin Blanchfield podría estar en consideración, ya que las dos han desarrollado una enemistad en los últimos tiempos. Sin embargo, Blanchfield tendrá que dejar de lado su objetivo del título después de perder contra Fiorot.

En resumen, Barber está considerando si enfrentarse a Namajunas tiene sentido para ella, ya que podría hacerla retroceder en el escalafón. Sin embargo, ve esta pelea como una oportunidad de obtener una gran victoria y ha querido enfrentarse a Namajunas durante mucho tiempo.

Aunque la UFC también podría considerar un enfrentamiento entre Barber y Blanchfield, quienes han desarrollado una enemistad. En definitiva, queda por verse qué decisión tomará la UFC y cuál será el próximo paso para Barber en su búsqueda del título.