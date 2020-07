Conor McGregor ha emitido una respuesta ardiente a un comentario reciente del contendiente ligero Dustin Poirier. Poirier, que perdió ante McGregor y el campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov anteriormente, le dijo recientemente a MMA Junkie que preferiría una revancha con el último sobre el primero.

Incluso si no hubiera un cinturón en la línea. Explicó que encuentra una revancha con Nurmagomedov más atractiva que un McGregor reintegrado porque, hasta ahora, nadie ha podido vencer al campeón de peso ligero.

"Si el cinturón no estuvieran en juego, solo por mi legado, me encantaría vencer a Khabib. Nadie lo ha vencido jamás. Nadie ha escalado esa montaña. Me encantaría ser el primero. Eso es historico. Eso es legendario Eso es lo que tengo que hacer. No estoy dispuesto a revanchas y partidos de rencor y venganza. Soy un hombre adulto, no tengo esas cosas en mi corazón. Tengo una familia y esto es un negocio para mí.

“Cuando era más joven, podría haber querido pelear contra Conor o pelear contra cualquiera que me venciera. Pero me siento cómodo con todo. Me siento cómodo con mi historial, con las cosas que he hecho, las peleas que he hecho. Las peleas que he perdido, aprendí mis lecciones e intenté seguir avanzando. Así que realmente me gustaría ser el primero en vencer a Khabib".

Conor McGregor responde a los comentarios de Dustin Poirier

McGregor no tardó mucho en enterarse de este comentario de Poirier, y no dio ningún golpe en su respuesta. Hablando en Twitter, el irlandés dio a entender que Poirier preferiría una revancha con Nurmagomedov porque es menos probable que sufra una conmoción cerebral en esa pelea.

"El ministerio del sangrado es obvio. Ser conmocionado, dormido y alimentado al lienzo es infinitamente peor que ser retenido y atrapado en una sumisión".

Conor McGregor derrotó a Dustin Poirier en una pelea de peso pluma en 2014, ganando por nocaut en el primer round. Khabib Nurmagomedov, mientras tanto, derrotó a Poirier por sumisión a fines de 2019, defendiendo con éxito el cinturón liviano en el proceso. A pesar de estas derrotas, Poirier sigue siendo uno de los principales pesos ligeros del juego, particularmente después de su reciente victoria por decisión sobre Dan Hooker.