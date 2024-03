Concierto de The Rock duró más tiempo de lo previsto

Durante el reciente Friday Night SmackDown, Hollywood Rock hizo un memorable regreso al ring por primera vez en más de dos décadas, cautivando a la audiencia con su icónico tema musical y algunas buenas palabras sobre Memphis, Tennessee. No obstante, su centro de atención fue Cody Rhodes y Seth Rollins, en donde no se contuvo y prácticamente les hizo saber que saldrán con las manos vacías, con excepción de la mamá del American Nigthmare, quien tendrá un cinturón de The Rock. Precisamente, unas horas antes del programa The Rock había hecho un video promocional dirigido a la madre de Cody, Michelle, reseñándole lo que (según él) va a pasar en WrestleMania 40.

► The Rock volvió a pasarse de minutos

Al respecto, según informó Sean Ross Sapp, por medio de Fightful Select, el concierto de The Rock se planeó originalmente para que dure un solo segmento (unos quince minutos). Sin embargo, fuentes entre bastidores confirmaron que eran muy conscientes de que se extendería más allá de ese plan inicial.

«El concierto de The Rock sólo estaba programado para un segmento, pero los que estaban detrás del escenario nos dijeron que por supuesto sabían que duraría más«.

El concierto de The Rock también atrajo una audiencia increíble en YouTube (casi un millón y medio de vistas hasta el momento), luego de que WWE hiciera público el video de casi veinte minutos. De hecho, los fanáticos sintieron mucha nostalgia al ver a The Rock nuevamente como la versión ruda de sí mismo y eso es lo que realmente les importaba.

Esta no es la primera vez que un segmento protagonizado por The Rock en esta última etapa se pasa del tiempo, y generalmente cuando eso ocurre, tienen que sacrificar el tiempo de alguna de las luchas que fueron programadas con antelación.