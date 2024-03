Bryan Danielson sigue contando detalles acerca de la visión que en WWE tenían en AEW cuando él aún trabajaba allí después de haber revelado que en su antigua compañía se criticó que aquella lucha de Britt Baker con Thunder Rosa fuera tan violenta.

► «La mayoría en WWE quería que AEW triunfara»

«Veo a Cody [Cody Rhodes] luchando contra Penta [Penta El Zero Miedo] en Dynamite y hace una huracanrana desde la cuerda superior. Ambos hombres están de pie en la cuerda superior y Cody salta y pone sus piernas en los hombros de Penta, y lo lanza desde la cuerda superior. Conociendo a Cody, al principio pensé, ‘¡Mi*rda! ¿Esto es lo que Cody está haciendo ahora?’ Esto es lo que tienes que hacer. Mi punto de referencia para eso no fue ‘esto es lo que hacen los chicos de AEW’, mi punto de referencia fue, ‘No sé si puedo seguirle el ritmo’. Ese fue el pensamiento.

«Volviendo a la conciencia en WWE en ese momento cuando AEW comenzó, todos estaban al tanto. Diferentes personas tenían diferentes opiniones al respecto. Lo mismo ocurre cada vez que hay algún tipo de desafío o inicio. Hay algunas personas que quieren que fracasen de inmediato. Solo para demostrar lo que sea. ‘Solo hay una forma de hacer esto’ y cosas por el estilo. La mayoría de nosotros, la mayoría de los luchadores, queríamos que AEW tuviera éxito. Eso es mejor para todos.

«Mira cualquier industria, si solo hay un jugador en la cima y no hay competencia, eso no es bueno para el talento, eso no es bueno para las personas que trabajan en el lado creativo. No es bueno para muchas personas. Para muchos de nosotros, estábamos viendo y esperando que tuviera éxito. Pocos sabíamos, cualquiera de nosotros, cuatro años después, venderían 81,000 entradas para Wembley. Todos lo estaban observando, y todos tenían opiniones diferentes», contaba Danielson en el SXSW Panel.