Con un poco de ayuda, Axiom y Nathan Frazer retuvieron el Campeonato de Parejas NXT

El Campeonato de Parejas de NXT se puso en juego en NXT Spring Breakin’ 2024, donde los campeones tuvieron una misión muy complicada.

Axiom y Nathan Frazer tuvieron que acar todos sus conocimientos para enfrentar a Authors of Pain (Akam y Rezar) quienes han demostrado ser luchadores muy poderosos.

Precisamente los campeones llegaron a todo vapor para sorprender con su agilidad a sus retadores, a quien a punta de ataques aéreos consiguieron diezmar unos instantes.

Pero las cosas no duraron mucho de esta forma, pues cuando estuvieron en un mano a mano, Rezar comenzó a masacrar a Natah y su compañero siguió con el ataque. También Axiom sufrió la misma suerte, siendo golpeado sin oportunidad de hacer mucho.

Frazer pudo tomar el control a punta de golpes y movimientos rápidos buscando evitar los ataques de sus rivales, pero Rezar pudo detener a su rival en el aire y luego lanzarlo contra Axiom.

Mientras que Karrion Kross y Scarlett intervinieron ocasionando que el réferi se distrajera, pero en lugar de ayudar a sus compañeros, propiciaron que Tyler Bate y Pete Dunne aparecieran para ayudar a los campeones que pudieron vencer a AOP y retener el cetro.

