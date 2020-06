¿Cómo WWE considera a King Corbin? Cualquiera diría que maravillosamente. Más allá de los títulos, pues es verdad que el luchador no ha tenido demasiado éxito a este respecto hasta ahora, siempre le han dado muchas oportunidades. Rara es la ocasión en que no tiene una historia que contar. De hecho, muchos quizá estén extrañados de que actualmente no la tenga; de hecho, no tuvo hueco en Backlash 2020. Pero en este caso cabe mencionarse que todo es debido a la lesión de Elias, con quien estaba rivalizando. Más pronto que tarde encontrará un nuevo oponente.

Ese nuevo oponente podría ser Matt Riddle. Pasado mañana, en el nuevo episodio de Friday Night SmackDown, este hará su debut en la marca azul y no sería una gran sorpresa que Corbin entrara a escena para intentar arruinar su momento. Eso está por ver. Por ahora la conversación entre ambos va por otro camino según apunta H Jenkins, de Ringside News, que acaba de publicar un interesante reporte.

"Hemos sabido que existe mucho respeto por King Corbin tras bastidores. Nos han descrito la opinión que existe sobre el King of the Ring 2019 con la frase: 'legítimo como Matt Riddle', cuando se trata de que se maneje solo. Además, Corbin ha recibido altas calificaciones detrás de escena porque es capaz de 'hacerlo'. Nos han dicho que 'es todo un negocio, no le importa hacerse el tonto, no tiene problemas en impulsar a nadie, y que solo quiere hacer buenos negocios'".

Sin duda sería realmente interesante que estos dos luchadores tuvieran una rivalidad, incluso podría ser algún día por un campeonato. Por otro lado, casi es sorprendente que se hable así de Riddle, comparándolo con Corbin, un luchador que lleva años siendo uno de los mejor tratados por la empresa.