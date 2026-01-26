Cómo ver Royal Rumble 2026

WWE estrena su serie de «premium live events» en 2026 con Royal Rumble 2026 este próximo sábado 31 de enero, a celebrarse desde la King Abdullah Financial District Arena de Riad (Arabia Saudita).

A continuación, todo lo que deben saber sobre Royal Rumble 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 1:00 PM

Madrid (España) – 8:00 PM

Santiago (Chile) – 4:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 4:00 PM

Bogotá (Colombia) – 2:00 PM

Asunción (Paraguay) – 4:00 PM

Belmopán (Belice) – 1:00 PM

Caracas (Venezuela) – 3:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 1:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 2:00 PM

La Habana (Cuba) – 2:00 PM

La Paz (Bolivia) – 3:00 PM

Lima (Perú) – 2:00 PM

Managua (Nicaragua) – 1:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 4:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 2:00 PM

Quito (Ecuador) – 2:00 PM

San José (Costa Rica) – 1:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 3:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 1:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 3:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 1:00 PM

► Cartel

► Medios de seguimiento

ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)