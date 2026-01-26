Cómo ver Royal Rumble 2026

WWE estrena su serie de «premium live events» en 2026 con Royal Rumble 2026 este próximo sábado 31 de enero, a celebrarse desde la King Abdullah Financial District Arena de Riad (Arabia Saudita).
A continuación, todo lo que deben saber sobre Royal Rumble 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 1:00 PM
Madrid (España) – 8:00 PM
Santiago (Chile) – 4:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 4:00 PM
Bogotá (Colombia) – 2:00 PM
Asunción (Paraguay) – 4:00 PM
Belmopán (Belice) – 1:00 PM
Caracas (Venezuela) – 3:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 1:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 2:00 PM
La Habana (Cuba) – 2:00 PM
La Paz (Bolivia) – 3:00 PM
Lima (Perú) – 2:00 PM
Managua (Nicaragua) – 1:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 4:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 2:00 PM
Quito (Ecuador) – 2:00 PM
San José (Costa Rica) – 1:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 3:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 1:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 3:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 1:00 PM
► Cartel
- CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn
- AJ Styles vs. Gunther [Si Styles pierde deberá retirarse]
- ROYAL RUMBLE VARONIL: Cody Rhodes vs. Gunther vs. Jey Uso vs. Rey Mysterio vs. Dragon Lee vs. Penta vs. Roman Reigns vs. Solo Sikoa vs. Jacob Fatu vs. 21 luchadores por determinar
- ROYAL RUMBLE FEMENIL: IYO SKY vs. Rhea Ripley vs. Roxanne Perez vs. Liv Morgan vs. Raquel Rodriguez vs. Bayley vs. Lyra Valkyria vs. Asuka vs. Kairi Sane vs. Chelsea Green vs. Jordynne Grace vs. Charlotte Flair vs. Alexa Bliss vs. Nia Jax vs. Lash Legend vs. Giulia vs. 15 luchadoras más por determinar
► Medios de seguimiento
- ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)