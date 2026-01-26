Cómo ver Royal Rumble 2026

por
Logo Royal Rumble

WWE estrena su serie de «premium live events» en 2026 con Royal Rumble 2026 este próximo sábado 31 de enero, a celebrarse desde la King Abdullah Financial District Arena de Riad (Arabia Saudita). 

A continuación, todo lo que deben saber sobre Royal Rumble 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

© World Wrestling Entertainment

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 1:00 PM
Madrid (España) – 8:00 PM
Santiago (Chile) – 4:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 4:00 PM
Bogotá (Colombia) – 2:00 PM

Asunción (Paraguay) – 4:00 PM
Belmopán (Belice) – 1:00 PM
Caracas (Venezuela) – 3:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 1:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 2:00 PM
La Habana (Cuba) – 2:00 PM
La Paz (Bolivia) – 3:00 PM
Lima (Perú) – 2:00 PM
Managua (Nicaragua) – 1:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 4:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 2:00 PM
Quito (Ecuador) – 2:00 PM
San José (Costa Rica) – 1:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 3:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 1:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 3:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 1:00 PM

 

 

► Cartel

© World Wrestling Entertainment

 

 

► Medios de seguimiento

  • ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos