Trick Williams: «No vine a hacer amigos»

Trick Williams llegó al elenco principal, y rápidamente ha ido causando impacto, con el público reaccionando ruidosamente a su entrada, mientras el ex Campeón NXT se ponía como objetivo lograr el Campenato WWE y encaraba a alguien como Randy Orton, un futuro miembro del Salón de la Fama WWE.
► Trick Williams y su cara a cara con Randy Orton
Trick Williams ya no quiere ser amable en la WWE, y durante una aparición reciente en Busted Open Radio, habló sobre su cara a cara con Randy Orton, y no se contuvo en lo que respecta a lo sucedido en el ring, agregando que quería enviarle un mensaje a todos y que no le tenía miedo a «The Viper».
«Bueno, tengo que corregirte, Dave, porque tenía mi micrófono en la mano. Él no tenía el suyo. Le di un golpe, ya sabes, hasta el...»
«Tienen que hacérselo saber, amigo. Estoy aquí. No estoy aquí para jugar. Sabes, en mi promo de apertura con Sami Zayn, dije: «Voy por el título mundial, el campeonato mundial. No estoy aquí para jugar. No estoy aquí para hacer amigos. No estoy aquí para ser simpático. Estoy aquí para enfrentarme a los mejores. Y Randy Orton es uno de los mejores. Así que tenía que hacer lo que tenía que hacer.»
«Como luchador, punto, tienes que respetar a todo el que tengas enfrente. No importa. No me importa si mide 1,65 m o pesa 59 kg. Tienes que tratar a todos por igual. Hay un cierto nivel de respeto por todos. No le temo a nadie. Trato a todos por igual. Y siempre estoy alerta para estar listo para lo que pase. Tratándose de Randy Orton… bueno, sí, entiendo que es Randy Orton… Pero mira, hombre, él es otro hombre igual que yo. Nos ponemos nuestros pasos de limón y pimienta de la misma manera.»