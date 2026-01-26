AEW Dynamite se emite este miércoles grabado desde el HEB Center, en Cedar Park, Texas, arena con capacidad para 6,778 aficionados, y casa de los Texas Stars de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Samoa Joe venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (** 1/2) STREET FIGHT: Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vencieron a Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero) (***) FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (** 1/2) Kenny Omega venció a Josh Alexander (****) Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) (***) Swerve Strickland venció a Kevin Knight (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Un cartelazo es el que ha preparado AEW para este miércoles. Uno de los encuentros programados es un mano a mano de alto calibre entre Swerve Strickland y Andrade el Ídolo, dos de los luchadores más peligrosos y completos del elenco. Andrade lanzó el reto debido a que quiere acercarse al Campeonato Mundial AEW, y para poder aspirar a una oportunidad tiene primero que sortear a otro de los aspirantes, quien es un peligroso obstáculo en el camino de cualquiera. Strickland no rehuyó el desafío, pues quiere seguir presionando por una futura lucha titular contra MJF. La creatividad y agresividad de Swerve chocarán con la técnica y experiencia internacional de Andrade. Será una tremenda lucha, cuyo resultado podría cambiar el panorama de la escena titular.

La Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, pondrá en juego su corona ante Thekla, una retadora que ha ganado impulso rápidamente y que busca destronar a una de las luchadoras más dominantes de la división.

También estará en juego el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Los experimentados FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) expondrán el título ante Mark Davis y Jake Doyle, integrantes de la Don Callis Family.

Además, en otra lucha titular, el Campeón TNT, Mark Briscoe, defenderá el cinturón ante El Clon, quien busca dar el mayor golpe de su carrera.