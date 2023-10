Cómo ver Crown Jewel 2023

Hablar ya de que los shows sauditas de WWE son como ediciones extra de WrestleMania, luego del anuncio de tantos «premium live events» internacionales, ha quedado un tanto obsoleto. Pero concretamente con Crown Jewel, se mantiene la percepción.

Poco más podrá pedir Mohamed bin Salmán para este sábado: primera lucha de John Cena desde Greatest Royal Rumble, Cody Rhodes haciendo de las suyas, un Rey Mysterio vs. Logan Paul que promete robarse el show, dos choques femeniles con lo mejor de la división y sobre todo, ese aparente estelar de LA Knight.

Porque para los seguidores del otrora Eli Drake, Crown Jewel es la cita del año. Por primera vez, el veterano gladiador tendrá la oportunidad de coronarse campeón mundial en WWE. Y nada menos que ante Roman Reigns. No obstante, el resultado luce poco sorpresivo y se antoja interesante comprobar cómo afectará al «momentum» de Knight.

Crown Jewel viene consolidándose como el mejor show saudita de WWE, y aunque la entrega de 2021 puso el listón alto, la que nos ocupa tiene potencial para elevarlo.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 11:00 AM

Madrid (España) – 5:00 PM

Santiago (Chile) – 1:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 1:00 PM

Bogotá (Colombia) – 11:00 AM

Asunción (Paraguay) – 1:00 PM

Belmopán (Belice) – 10:00 AM

Caracas (Venezuela) – 12:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 10:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 11:00 AM

La Habana (Cuba) – 12:00 PM

La Paz (Bolivia) – 12:00 PM

Lima (Perú) – 11:00 AM

Managua (Nicaragua) – 10:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 1:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 12:00 PM

Quito (Ecuador) – 11:00 AM

San José (Costa Rica) – 10:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 12:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 10:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 12:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 10:00 AM

(Cartel principal)

Ciudad de México (México) – 12:00 PM

Madrid (España) – 6:00 PM

Santiago (Chile) – 2:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 2:00 PM

Bogotá (Colombia) – 12:00 PM

Asunción (Paraguay) – 2:00 PM

Belmopán (Belice) – 11:00 AM

Caracas (Venezuela) – 1:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 11:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 12:00 PM

La Habana (Cuba) – 1:00 PM

La Paz (Bolivia) – 1:00 PM

Lima (Perú) – 12:00 PM

Managua (Nicaragua) – 11:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 2:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 1:00 PM

Quito (Ecuador) – 12:00 PM

San José (Costa Rica) – 11:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 1:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 11:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 1:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 11:00 AM

► Cartel

► Cómo ver Crown Jewel 2023