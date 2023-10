El segundo reinado de Orange Cassidy como Campeón Internacional de AEW tiene 20 días. De momento, no se puede decir mucho de él salvo que recuperó el título de manos de Rey Fénix en el especial Title Tuesday 2023 y que lo defendió en una ocasión, ante John Silver en Battle Of The Belts VIII.

En cambio, el primero, que fue de 326 días, fue completamente espectacular, por la duración, por las 31 defensas, por la calidad de las luchas y de los oponentes…

Ahora nos detenemos un momento entre medias para conocer la evaluación que el Freshly Squeezed hace de su primera vez con el cinturón en Cheesesteaks & Controllers.

► Orange Cassidy teme a Swerve Strickland

«Es extraño que haya tenido tantas luchas porque no me gusta luchar. A pesar de todas esas luchas, no me gusta ninguna de ellas, pero fue un honor estar en el ring con Katsuyori Shibata. Todavía no puedo asimilar el hecho de que haya luchado conmigo y que siga luchando ahora. Las luchas contra Wheeler Yuta tuvieron un componente un poco más personal. He tenido tiempo para reflexionar, y la gente me hizo esta pregunta mientras estaba sucediendo, justo cuando terminó, y no tuve tiempo para reflexionar.

«Obviamente, la lucha contra Jon Moxley aún está en mi mente, pero hay otra persona… la lucha que tuve con Swerve Strickland, esa, todavía me sorprende haber salido de ella con el campeonato. Swerve es… estoy bastante asustado por a quién apuntará a continuación. Espero que vaya tras el Campeonato Mundial y no tras mí«.

Orange Cassidy se encamina a exponer el campeonato ante Claudio Castagnoli este miércoles en Dynamite. Veremos qué ocurre entonces, pero sin duda el retador será uno de los más duros que ha tenido el campeón, pues, dejando a un lado otras empresas y otras épocas de su carrera, recientemente fue dos veces Campeón Mundial ROH.

En lo relativo a Swerve Strickland…