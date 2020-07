Durante el reciente Friday Night SmackDown, gracias a The Miz, se pactó la revancha donde Jeff Hardy y Sheamus, quienes dirimirán sus diferencias también bajo una estipulación especial. Concretamente, una Pelea de Bar, que casa con la historia de redención de "The Charismatic Enigma", y cuya realización sería también pregrabada para The Horror Show at Extreme Rules 2020, la cual se llevará a cabo este 19 de julio. Durante el programa, el Celtic Warrior indicó estar ansioso por disputar semejante encuentro.

► "Bar Fight" entre Jeff Hardy y Sheamus, aún no es oficial

El cartel de The Horror Show at Extreme Rules 2020 está tomando forma, pero uno de los encuentros no está confirmado oficialmente por WWE, a pesar de haberse concretado en televisión el vierenes pasado. Ni en el programa, ni en el sitio oficial de la compañía se ha promocionado todavía el "Bar Fight" entre Jeff Hardy y Sheamus para el PPV, a pesar de que todo apunta a que se dé. Sin embargo, hay una razón para aquello.

Sheamus no ha estado presente en el WWE Performance Cener en las últimas semanas, aunque ha aparecido en SmackDown desde su casa a través de una videollamada de Zoom. Evidentemente, hay una razón por la que fue enviado a casa, y aunque no se confirmó por qué, con las preocupaciones COVID-19 en WWE es imposible de ignorar.

Ringside News informó recientemente de que WWE está "esperando a Sheamus" antes de que programen oficialmente su encuentro en The Horror Show at Extreme Rules.

"No se nos dejó 100% claro qué es lo que está esperando WWE, pero hay un par de opciones, todas las cuales obviamente crean una situación en la que el Celtic Warrior no puede aparecer en el WWE Performance Center."

"Sheamus actualmente está involucrado en una historia, por lo que WWE hizo lo que pudo para mantenerlo en la televisión. No están seguros de si estará listo para competir antes del 19 de julio. Es por eso que Jeff Hardy aceptó una pelea en un bar, pero no fue oficializado. Obviamente, en WWE mantienen la esperanza de que suceda según lo planeado."

Un Bar Fight, naturalmente, iría bien como una adición al cartel de Extreme Rules en caso de oficializarse. Esto podría poner un punto final a la rivalidad entre Jeff Hardy y Sheamus.

Estando apenas a una semana de la cita "extrema", su cartel oficial luce de la siguiente manera:

CAMPEONATO WWE - ESTIPULACIÓN POR DETERMINAR

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins