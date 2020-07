Muchas sorpresas vimos en la última función de la empresa Lucha Libre Vanguardia, realizada a puerta cerrada denominada Tierra de Oportunidades, en ella estuvo con la participación del gladiador Murdock, oriundo de Pachuca, quien se presentara en esta ocasión ya sin máscara.

Aunque inició su trayectoria con máscara el gladiador ha estado presente en temporadas en las funciones dominicales y de martes de la Arena Afición, de Pachuca, en eventos organizados por la empresa Sakura Match-Wrestling de Tulancingo, entre otras.

► Murdock el luchador que perdió su máscara con él mismo

Ahora se presentaba en Lucha Libre Vanguardia, sin su preciada tapa, y era la primera vez que el gladiador combatía sin la presencia de público. Vale hacer mención que este elemento de estilo hardcore de combate no perdió su máscara y su identidad, debido a una lucha de apuestas, si no que fue por decisión propia.

“Sabemos que en la lucha libre mexicana la máscara es un elemento fundamental", nos dijo Murdock en entrevista. "La mayoría de los luchadores del país han utilizado por lo menos una a lo largo de su trayectoria. Es un estandarte con un valor inigualable, es parte del folclor de la lucha libre”.

Acepta que su decisión causó polémica: “Hay personas que lo ven cómo algo deshonroso. No obstante, yo estoy apelando a hacer las cosas diferentes. El Murdock enmascarado era sólo el capullo, y al despojarme de la máscara llegó a una nueva etapa en mi carrera en el ring, haciendo las cosas más a mi estilo".

► La primera vez sin público de Murdock

"Es una situación que nunca me imaginé vivir. Uno sabe que todos los deportes y espectáculos son con la finalidad de concentrar gente en un solo lugar, de dar un show de calidad, de cautivar al público, de mantenerlo interesada con lo que ocurre. Todo eso que nos llena de adrenalina, lo que nos permite continuar pese los golpes, las heridas y el cansancio, no se vio presente".

— ¿De la batalla campal que participaste, cual de todos los rivales fue el más peligroso y complicado?

“Es en realidad difícil el elegir a una sola persona, pues cada una tiene sus propias habilidades y aptitudes. Yo creo que no existen los oponentes fáciles, yo diría que las estrategias que uno puede usar ante cada elemento es lo realmente fácil o difícil.

Desgraciadamente mi participación dentro de la contienda no me permitió interactuar con muchos de los luchadores, aunque ya con algunos he tenido la oportunidad de convivir. Vale la pena destacar muchos nombres como el de Crazy King, que fue la gran sorpresa, pero también encontramos grandes luchadores en sus diferentes estilos, entre ellos a Drastick Boy, Jitsu y los jóvenes talentos de Vanguardia que tienen mucho potencial por explotar.

Sobre los riesgos de luchar en tiempos de pandemia, Murdock dice: “Por supuesto que tiene un grado de riesgo, sobre todo para los elementos que tienen que viajar. Como se ha dicho en repetidas ocasiones por las autoridades, cuidarse es tarea de uno mismo. Es labor de cada elemento llevar todo lo esencial para salvaguardar su salud y no exponer a los compañeros.

► Su salida de la Arena Afición

“Salir de una empresa nunca es una labor que se toma de un día para otro. Son diversos factores lo que conducen a esto. Lo estuve pensando un tiempo bastante amplio, incluso podría decir que demoré en decidir".

Murdock revela que desde niño quería luchar en la Arena Afición: "Tuve como meta bien establecida el lograr ser un elemento de la majestuosa Arena Afición, un lugar con una historia increíble en Pachuca. Desde niño soñé con tener esos muros verdes detrás de mí al estar alistándome para un encuentro. Hace unos años logré volverme parte del elenco y puede alcanzar ese objetivo, que, aunque quizá para otros no sea mucho, para mí es algo de verdad muy valioso”

► Las guerras entre empresas

“Lo que estoy por decir puede poner a mucha gente en contra de mí, incluso a amigos y profesores, pero desde un tiempo atrás pude notar que la gran guerra de empresas que se tiene no está dejando nada bueno para nadie, pues cada promotor busca llevarse todo el pastel para él, tomando represalias innecesarias con los elementos que no están dentro de su elenco, lo que pone cada vez más difícil el sobresalir en el ámbito para la ciudad

“Siendo la lucha libre un deporte ya complicado para poder destacar, esto lo hace aún más complejo. La situación ha estado presente por mucho tiempo, pero en los últimos años se ha estado haciendo más notorio, por ejemplo, en los horarios de las funciones.

"Como lo dije antes, todos quieren llevarse el pastel para un solo lugar, y no creo que esto debiera ser así. La lucha libre es un deporte en el cual los elementos deben tener un compañerismo y una convivencia sin barreras de las diversas arenas”.