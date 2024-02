Colby Covington reacciona a críticas de Dana White

El aspirante al título del peso wélter Colby Covington ha insistido en que las críticas de Dana White a su actuación en el UFC 296 no harán más que motivarle.

A finales del año pasado, Covington no logró alcanzar el primer puesto de la división de las 170 libras a la tercera vez que lo intentaba, y el actual campeón, Leon Edwards, se quedó a cero de tres en lo que respecta a las indiscutibles oportunidades de título del franco estadounidense.

Y su última oportunidad fue posiblemente la derrota más convincente hasta la fecha, ya que «Rocky» se impuso por decisión unánime al ex titular interino y defendió con éxito su cinturón por segunda vez.

Tras la derrota, Covington recibió duras críticas por parte de otros luchadores, aficionados y expertos. Y el director ejecutivo de la UFC también dio una opinión poco positiva de la actuación del aspirante.

Durante su rueda de prensa posterior al combate, White describió al Covington que entró en la jaula en UFC 296 como «lento y viejo».

► Covington: Las críticas de White ‘me hacen querer trabajar más duro’

Durante una reciente aparición en Submission Radio, Covington respondió a los comentarios de White sobre su último revés en el campeonato dentro del T-Mobile Arena el 16 de diciembre.

«No he podido estar en contacto con él (White). Estoy en contacto con Hunter Campbell y están al tanto de lo que está pasando«, dijo Covington. «La UFC está al tanto de mi pie y me está dando el mejor cuidado posible.

«Son conscientes de lo que está pasando ahora con los hechos, estuve con el pie roto toda la pelea», continuó Covington. «Es lo que es. Me gusta que mi jefe me dé críticas duras y ásperas, porque me hace querer trabajar más duro y demostrar que están equivocados. Pero respeto la opinión de Dana. Ha hecho grandes cosas. Ha cambiado mi vida… No tengo nada malo que decir de Dana».

Covington también reiteró su afirmación de lesión durante la misma entrevista, incluso mostrando una aparente imagen de rayos X que demuestra que sufrió una fractura en el pie por una patada que lanzó a Edwards al principio de su encuentro en el evento principal.

Sin embargo, el «Caos» no ha recibido mucha simpatía por parte de los aficionados, algunos de los cuales lo han calificado de mera excusa.

El ex campeón interino intentará asestar un duro golpe a sus detractores en su regreso, previsto para el verano. En busca de una cuarta oportunidad por el oro, Covington tiene la mira puesta en Stephen Thompson.