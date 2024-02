El ex campeón interino de peso ligero de la UFC, Dustin Poirier, acepta su papel de no favorito ante Benoît Saint Denis.

Poirier regresará a la acción en el evento coestelar del UFC 299 el 9 de marzo, marcando su regreso ocho meses después de una brutal derrota por nocaut ante Justin Gaethje en Salt Lake City el pasado mes de julio.

Tras quedarse a las puertas del título de la BMF y de una posible tercera oportunidad para hacerse con la corona indiscutible de las 155 libras, «The Diamond» tiene la misión de defender su puesto entre los cinco primeros la próxima vez que se enfrente a Saint Denis.

A pesar de los méritos de Poirier y de su impresionante currículum en la jaula, Saint Denis es actualmente favorito para derrotar al de Luisiana. Y eso a pesar de que el francés ocupa el puesto 12 de la clasificación y ha derrotado a un rival entre los 15 primeros.

En lugar de sentirse menospreciado por las probabilidades, Poirier está emocionado de volver a prosperar como un subestimado …

► Poirier sobre el UFC 299: «Toda mi vida he sido un no favorito



Durante una reciente aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani, Poirier reaccionó a su condición de no favorito para el pago por evento del próximo mes en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Después de reflexionar sobre las razones que hay detrás de las líneas de apuestas, «The Diamond» insistió en que ser visto como el no favorito no es nada nuevo para él. Por ello, espera volver a romper los pronósticos la noche del combate.

«Apostaría por mí mismo si pudiera, pero por desgracia no puedo. Así es como me siento», dijo Poirier. «No estoy seguro (de por qué no soy favorito). Quizá porque perdí mi último combate. Tengo 35 años, él 28 y ha acabado con cinco rivales seguidos. Está acabando con todas las victorias de su carrera. Tal vez sea por eso, no lo sé.

«Toda mi vida he sido un perdedor, Ariel. Aquí es donde mejor me desempeño«, continuó Poirier. «Esto es perfecto».

El choque entre Poirier y Saint Denis es uno de los muchos combates interesantes que se celebrarán en el UFC 299, que estará encabezado por la primera defensa del título de peso gallo de Sean O’Malley contra Marlon Vera.

En el evento también se producirá el debut de Michael «Venom» Page contra Kevin Holland, el regreso de Gilbert Burns para enfrentarse al pujante Jack Della Maddalena, y Curtis Blaydes y Jailton Almeida competirán por una posible oportunidad de hacerse con el cinturón interino de los pesos pesados de Tom Aspinall.