Cody Rhodes y la búsqueda de su legado en la lucha libre

Tras estar seis años fuera de la WWE, Cody Rhodes regresó a la compañía en WrestleMania 38 el año pasado y causó impacto inmediato después de derrotar a Seth Rollins en su combate de regreso. Rhodes ha estado en una impresionante racha desde su regreso, ganando casi todos sus combates, incluyendo el Royal Rumble de este año; no obstante, perdió cuando más importaba, ante Roman Reigns en WrestleMania 39, teniendo aún esa materia pendiente en su historia. De hecho, este es uno de los «asuntos personales» que motivaron a que The American Nightmare dejara AEW para volver a WWE.

► Cody Rhodes apostó en grande al volver a WWE

El apellido Rhodes es histórico en el negocio de la lucha libre profesional debido a las carreras de Dusty y Dustin, pero Cody Rhodes está trabajando actualmente para establecer su propio legado en la lucha libre profesional.

Durante un Reddit Ask Me Anything organizado por Peacock, «The American Nightmare» respondió algunas preguntas de los fanáticos, incluyendo qué es lo que le gustaría dejar como legado cuando concluya su carrera en la lucha libre.

«Ser el luchador de mi generación que hizo todo lo posible para llevar nuestro juego a la estratosfera del entretenimiento convencional».

«Muchos de los ‘giros a la izquierda’ y grandes apuestas que he hecho han tenido ese mismo propósito. La lucha libre y el entretenimiento deportivo más saludable que jamás haya existido es ahora. ¡Sigamos adelante!»

Tras brillar con luz propia en la escena independiente y en AEW desde su salida de la WWE, Cody Rhodes decidió apostar por dejar una huella en WWE, y parece haber valido la pena para él personalmente, ya que ahora trabaja como una de las principales estrellas de la compañía. The American Nightmare fue clave en el nacimiento y desarrollo inicial de AEW, y también quiere dejar su legado en WWE que busque desmarcarse de las contribuciones hechas por su padre, Dusty Rhodes.