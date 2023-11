Importante episodio de Raw el presentado ayer por WWE, porque de una tacada, la empresa inauguró el cartel de Survivor Series: WarGames 2023 con tres combates.

Uno de ellos programa la implicación competitiva de Cody Rhodes, y se presume como estelar. «The American Nightmare», por primera vez, competirá en una lucha WarGames, conceptó que su padre Dusty ideó. Y es que tras ciertas dudas de si WWE volvería a incluir esta estipulación en Survivor Series, anoche pudo confirmarse que sí.

Considerando dicha historia paternofilial, Cody debe ser por derecho propio el principal protagonista de Suvivor Series: WarGames 2023, como así lo sugiere este curioso afiche promocional del «premium live event».

Aunque el contexto actual, con dos conflictos armados en curso acaparando titulares día sí día también, no invita a ello, WWE ha querido homenajear una de las escenas más célebres de Apocalypse Now (1979), donde Benjamin L. Willard (Martin Sheen) surge de entre las aguas en su búsqueda del Coronel Walter E. Kurtz (Marlon Brando). Basada en la novela corta Heart of Darkness de Joseph Conrad y dirigida por Francis Ford Coppola, la película es hoy un clásico de culto.

► Cartel provisional de Survivor Series: WarGames 2023

Los juegos de guerra copan otra vez el mes de noviembre en WWE, y su nueva entrega llega el día 25, desde la Allstate Arena de Rosemont (Illinois, EEUU). He aquí su menú luchístico provisional.