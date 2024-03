Cody Rhodes estará en WWE World el 4 de abril

Como se anunció por primera vez durante una pausa comercial en medio del episodio del 16 de febrero de SmackDown, una experiencia titulada WWE World de cinco días llegará a la semana de WrestleMania 40 en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, para que todos los fanáticos que lo deseen disfruten de su compañía y luchadores favoritos desde una perspectiva distinta. Dentro del comunciado completo, se describe así: el evento de cinco días se llevará a cabo del 4 al 8 de abril, con un mundo inmersivo para los fanáticos de la WWE y la tienda de mercancía más grande en la historia de WrestleMania.

WWE está promocionando esta experiencia de muchas maneras mientras los fans compran sus boletos y un reciente anuncio confirma que Cody Rhodes hará una aparición el 4 de abril. Seguro que muchos esperaban esta noticia pues «The American Nightmare» es una de las Superestrellas más queridas de la actualidad, sino la más querida, y el Universo WWE estará deseando poder compartir momentos con él alrededor del show más grande del año.

BREAKING NEWS: @CodyRhodes will appear at WWE World on Thursday, April 4!

Buy your General Admission ticket NOW and get early access to purchase a VIP ticket that guarantees a Meet and Greet with The American Nightmare.

