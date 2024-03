Resulta que el ex campeón de peso medio Robert Whittaker estaba luchando contra algo incluso antes de entrar en el octágono en el UFC 298.

En el pago por evento celebrado en el Honda Center el 17 de febrero en Anaheim, California, Whittaker estaba en acción por primera vez desde su sorprendente derrota ante el ahora campeón Dricus Du Plessis el pasado mes de julio en el UFC 290. Para poner su nombre de nuevo en la lucha por el campeonato, «The Reaper» tenía la tarea de luchar contra algo incluso antes de entrar en el octágono.

Para poner su nombre de nuevo en la lucha por el campeonato, «The Reaper» tuvo la tarea de dar una ruda bienvenida a la jaula al ex retador al título Paulo Costa en el evento co-principal.

Aunque Whittaker acabó levantando la mano, necesitaba dar lo mejor de sí mismo para superar a un «Borrachinha» en forma e impresionante en la noche del combate.

Pero aunque el australiano dio lo mejor de sí en la pelea, parece que su condición física no estaba exactamente al cien por cien de cara a la guerra de tres asaltos…

► Whittaker revela la gripe del día de la pelea del UFC 298

Durante una reciente entrevista con Fox Sports Australia, Whittaker detalló algunas adversidades adicionales que tuvo que superar antes de entrar en el Honda Center de Anaheim a principios de este mes.

Como en el caso de Raquel Pennington un mes antes en el UFC 297, Whittaker reveló que se despertó el día de la pelea con gripe. Aunque el problema no fue muy frecuente en el evento, el australiano detalló las graves enfermedades que padeció durante los días siguientes.

«El día del combate me desperté con gripe«, dijo Whittaker. «Probablemente aún se me note en la voz. El día de la pelea me desperté muy mal. Me dolía la garganta y tenía escalofríos. Mirándolo ahora, no creo que me afectara demasiado, pero no fue divertido. Y, en todo caso, me considero afortunado, dado que sólo fue el primer día de lo que se avecinaba.

«El miércoles después de volver a casa, es cuando más enfermo he estado. Todo aquello me dejó fuera de combate», continuó Whittaker. «Obviamente, después de la reducción de peso y de la forma en que se desarrolló la pelea, mi sistema inmunológico cayó en picado. Los dolores de cabeza han sido de otro nivel«

«Mi cabeza estuvo latiendo durante tres días. Me han dicho que hay una gripe en Estados Unidos que afecta a la gente de esta manera… No había nada que me impidiera vencer a ese tipo. Hubieran tenido que sacarme de allí en una bolsa para cadáveres».

La enfermedad no fue la única adversidad que superó Whittaker, ya que el ex campeón también se recuperó de una brutal patada giratoria que le propinó Costa en el primer asalto del co-evento estelar del UFC 298.

«The Reaper» fue capaz de mantener la compostura de camino a la victoria en las tarjetas de puntuación, y ahora tiene la vista puesta en una revancha con Du Plessis en la competencia por el oro del peso medio del sudafricano.