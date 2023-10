Cody Rhodes: «Siempre me levanto, esa es mi historia»

El próximo sábado, Crown Jewel 2023 tendrá a Cody Rhodes y Damian Priest luchando en un mano a mano. Para terminar de ultimar los preparativos para el combate, los dos cerraron anoche WWE RAW cuando The American Nightmare atacó tanto a The Archer of Infamy como a JD McDonagh, a quien aplicó su Cross Rhodes dos veces sobre la mesa de comentarios, para ayudar a Sami Zayn. Pero no todo quedó ahí pues mientras Priest se iba del escenario, Rhodes tomó un micrófono para dedicarle un mensaje.

► La historia de Cody Rhodes

«Oye, Damian. La semana pasada, tomaste una silla de acero, la envolviste alrededor de mi tobillo y tratate de acabar conmigo. No tuviste éxito. Me levanté de nuevo porque esa es mi historia, el tipo que recibe golpes y se levanta.

«¿Cuál es tu historia? ¿6’6, 20 años de experiencia? Tienes un maletín y estás a un suspiro de la inmortalidad, ¿pero no eres el líder de El Día del Juicio? Es porque sigues detrás. Sigues a Finn Bálor, sigues a Rhea Ripley e incluso sigues a Dominik Mysterio.

«Cuando creas que es alguien más, cuando pienses: ‘Oh, tal vez no es Cody Rhodes’, debes saber algo, Damian Priest. Siempre soy yo. Estoy de vuelta en mi camino, y este sábado, en Crown Jewel, mi camino pasa directamente a través de ti«.

Es interesante, y preocupante para los fans de Cody Rhodes, imaginar qué podría pasar en WrestleMania del año que viene si finalmente vence a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible y Damian Priest sigue teniendo el maletín de Money in the Bank. ¿Y si esta historia actual es un preparativo para una rivalidad mayor que ambos van a tener en 2024 cuando Priest estropee el gran momento en la carrera de Rhodes?