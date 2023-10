The Undertaker visitó recientemente NXT para ayudar al programa a vencer a AEW Dynamite, lo cual ocurrió, y pudo compratir un momento con Carmelo Hayes. En realidad, el miembro del Salón de la Fama de WWE incluso tuvo acción luchística pues atacó a Bron Breakker con una garra. Y fue precisamente después de ello cuando abandonó el escenario con Melo, posando ambos antes de salir de espaldas con la mano levantada como The Deadman acostumbra a hacer.

Relive last week's chaotic NXT that saw appearances from @JohnCena, @CodyRhodes, @WWEAsuka and @undertaker. #WWENXT pic.twitter.com/NqYt7Si78V

— WWE NXT (@WWENXT) October 18, 2023