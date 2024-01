Cody Rhodes será padrino de boda de un fan, aunque no conoce su nombre

Cody Rhodes aceptó la inusual propuesta de un fanático durante su combate en un Live Event, algo que sorprendió a muchos, incluso a él mismo.

Mientras Rhodes luchaba en el ring, notó a un seguidor sosteniendo un cartel que decía: «Cody, sé mi padrino». La respuesta del luchador no se hizo esperar, dirigiéndose a la multitud y preguntando: «¿Qué debería decir?». Las aclamaciones del público fueron unánimes: ¡»Sí!»

Rhodes, aceptó con entusiasmo la propuesta, proclamando desde el ring que sería el padrino del novio, generando vítores y aplausos entre los asistentes.

After his match yesterday, @CodyRhodes noticed a fan sign, and the sign was asking Cody to be the best man at an upcoming wedding.

Cody said yes.

This is brilliant.

