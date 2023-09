Cody Rhodes dedica mucho tiempo a los fanáticos, a tomarse fotos y firmar autógrafos, en eventos como meet and greet, house shows, etc. Muchos lo ven como una suerte de nuevo John Cena que conoce la necesidad de ser una estrella tanto dentro de las cuerdas como fuera de ellas.

Y ahora descubrimos que existen un tipo de fotos en concreto que son las que más firma. Recientemente, The American Nightmare le contaba a Dale Earnhardt Jr. que son las que se ve su grave lesión en el pectoral. No es una sorpresa pues ese fue un momento, un combate, impresionante.

► Las fotos favoritas de Cody Rhodes

«Fue una de las reacciones más extrañas de la audiencia que he experimentado. No sabía si pensarían que esto era genial. En realidad, lo que parecía es que no sabían cómo sentirse al respecto. Hablando de mí mismo, parecía que estaba muy lesionado, la mitad de mi cuerpo en ese momento. Fue un desgarro completo, la cosa estaba destrozada.

«Y ese hematoma seguía creciendo y creciendo, y se estaba extendiendo hacia abajo. Pensé que podría tener algunos otros problemas en mi bíceps y cosas así porque seguía creciendo y creciendo. También me dio un calambre, así que se desgarró desde aquí, pero aún estaba sostenido aquí arriba, y de repente subió muy alto. Parecía que tenía un pecho gigante.

«Muchos fanáticos se acercan a mí para que firme fotos de mi pectoral desgarrado. Creo que he firmado más fotos de mi pectoral desgarrado que cualquier otra cosa«.

En estos momentos, Cody Rhodes está buscando su próxima gran historia -más allá de Roman Reigns– después de haber salido victorioso de su rivalidad con Brock Lesnar. Acaba de traer de vuelta a Jey Uso como integrante de Raw y se especula que quizá sea enviado a SmackDown.