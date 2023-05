Cody Rhodes quiere estar en la portada de WWE 2K

Cody Rhodes nunca tuvo el estatus en WWE como para protagonizar la portada de un videojuego 2K. Recordemos que se fue en 2016 de la compañía así que la última edición en la que estuvo fue 2K17; y tanto en esta como en la anterior era Stardust. Nunca sabremos si lo hubiera conseguido de haber seguido trabajando en la compañía. Quizá en la actualidad continuaría teniendo que pintarse la cara. Lo que sabemos seguro es lo que hizo estando fuera y que volvió como nunca nadie se hubiera esperado, siendo una estrella más grande de lo que nadie hubiera imaginado.

> Cody Rhodes, ¿en una futura portada de WWE 2K?

Ahora mismo sí tiene la posición como para ser la cara del 2K24. Todavía más si finalmente se convierte en el primer ganador del nuevo Campeón Mundial de Peso Completo como muchos esperan. De momento, hablando recientemente en Comic Book Nation, el American Nightmare señalaba que esta es una meta personal que tiene.

«También sé que ellos lo saben, es un gran objetivo personal para mí ganarme la portada. No sé cuándo sucederá, con suerte dentro de mi tiempo de contrato aquí en WWE. Cena obteniendo el visto bueno este año, es sin duda, más que merecido. Ahora tenemos una mayor apreciación de quién era John y lo que hizo John, durante el tiempo que lo hizo. Definitivamente es uno de mis objetivos, la portada y una verdadera portada. No es una exclusiva, no es una edición de coleccionista. Una verdadera portada. Ese es un viaje en sí mismo, un gran hito«.

