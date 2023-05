Cody Rhodes se culpa por no participar en WWE 2K22

Cody Rhodes se saltó los videojuegos de WWE desde el 2K17 hasta el 2K23 debido a su salida de la compañía. Aunque en las últimas dos ediciones en que estuvo presente no fue como tal sino como Stardust. Y es interesante apuntar que también estará en el AEW: Fight Forever. Muchos fans esperaban que estuviera en 2K22 como parte de un paquete DLC pero finalmente no fue así. Y el American Nightmare se culpa a sí mismo de ello, como expresa en su reciente entrevista en Comic Book Nation.

> Cody Rhodes y el WWE 2K22

«Soy muy práctico, e incluso iré tan lejos como para decir que no le daría mucha importancia a 2K por no estar en el juego inicialmente y luego esperar hasta que sucediera la iteración moderna. La razón es que soy muy particular con respecto a American Nightmare, todo su concepto. Es algo que construí mientras estaba fuera y la gente se sumergirá por completo en él, están familiarizados con él, lo respetan y quiero darle un impulso adicional como lo puede 2K pero eso lleva tiempo. Yo fui una de las razones por las que tomó tanto tiempo.

«Si alguien tenía algún problema, era más yo que 2K en el sentido de que quería asegurarme de que se hiciera correctamente. También soy muy mezquino con ‘¿cuál es mi número [clasificación]? Súper mezquino. Siempre estoy en guardia y algunas de estas personas trabajaban aquí cuando yo era Stardust, y Stardust fue un gran perdedor. Ya estás listo para pelear. ‘Espero que sepan que soy un yo diferente’. La mayoría de este equipo es más que consciente de eso y han visto lo que ha sucedido en nuestra industria. Soy muy práctico con todo, por lo que puede haber tomado más tiempo».

