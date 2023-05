Cormier reacciona a Jones hablando de retiro

Daniel Cormier cree que el campeón de UFC, Jon Jones, piensa que el retiro se debe a la falta de un desafío en el peso completo.

Jones tardó poco más de dos minutos en someter a Ciryl Gane y reclamar el título vacante de peso completo en UFC 285 en marzo. Se espera que defienda su título contra el ex campeón y posiblemente el mejor peso completo de todos los tiempos, Stipe Miocic.

Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) mencionó el retiro si supera a Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC), y Cormier dijo que eso probablemente se deba a que el peso completo no fue la prueba severa que esperaba que fuera.

“Sigue siendo el mejor del mundo. Estaba entusiasmado con la idea de ir a pelear en el peso completo. Era el desafío y algo que lo asustó, pero ¿crees que tal vez fue más fácil de lo que pensó? Superó a Ciryl Gane tan fácilmente.

“¿Dónde está ese desafío? ¿Dónde está esa cosa que lo asusta? Porque de eso habló Jones antes de la pelea, de volver a asustarse, algo que era peligroso. Tal vez él no sienta eso. Tal vez no sienta que ese será su día a día en el peso completo”.

A pesar de que el ex campeón Francis Ngannou ya no forma parte del elenco de UFC, Cormier cree que hay varias peleas difíciles para Jones en el peso completo que valdrían la pena quedarse.

“Me gustaría verlo continuar peleando. Me gustaría verlo pelear contra tipos como Sergei Pavlovich. Me gustaría verlo allí con Stipe Miocic. Y sí creo que hay algunos desafíos para Jon Jones. No esperaba que la pelea de Ciryl Gane fuera de la manera en que lo hizo, aunque siempre fue una posibilidad. Pero esa no es su pelea más difícil. Pensé que era. Sin embargo, no es su pelea más difícil. Todavía hay un par por ahí”.

Uno de ellos, como dijo Cormier, es Pavlovich, quien está en una racha de seis victorias consecutivas por nocaut en el primer asalto. Otro podría ser Tom Aspinall, quien dijo que cree que Jones no vería el valor de correr el riesgo de pelear contra gente como él y Pavlovich.