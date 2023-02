Cody Rhodes quiere emular a John Cena

Cody Rhodes volvió a la WWE en WrestleMania 38 y se acercó un paso más a lograr el sueño por el que siempre se ha esforzado, luego de ganar el Royal Rumble varonil hace unas semanas. En WrestleMania 39 se enfrentará a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE y podrá consolidar su llegada a la cima de la WWE, si logra derrotar al Jefe Tribal.

► Cody Rhodes quiere predicar con el ejemplo

Hace un par de décadas, John Cena surgió para convertirse en el rostro de la WWE y se mantuvo en esa condición durante más de quince años. Cody Rhodes, un antiguo rival de Cena en su primera etapa en la WWE confesó ser un admirador del ejemplo que ha predicado el 16 veces Campeón Mundial y durante una entrevista reciente con Robbie Fox en My Mom’s Basement, recordó que desde que salió de WWE ha aprendido a comportarse como un líder, tanto en su paso por AEW como en esta nueva etapa en la compañía de Vince McMahon.

“Mencionas a John. John es el último modelo a seguir en cuanto a cómo se condujo, ya sea con los medios, con los fanáticos, los buenos fanáticos, los fanáticos más rebeldes, todo. Él es el último modelo a seguir. Antes de que se convirtiera en un tipo de autobús, pude conducirlo un poco, y él solo estaba hablando. Estaba, en mi mente, simplemente escribiendo todo lo que estaba diciendo. Era realmente invaluable como persona con quien estar. Estoy tan impresionado por cómo le está yendo y lo que está haciendo. Creo que si intentas copiar lo que hizo… cada uno tiene que hacerlo a su manera. Creo que mi estilo, alguna vez fui alguien que fuera un líder en el vestuario, sería solo predicar con el ejemplo”.

“Lo sé porque, como mi tiempo en la gerencia y como ejecutivo, tan beneficioso como eso fue para mí y tan educativo como fue para mí, a veces es más fácil predicar con el ejemplo, en realidad, en lugar de decirles que esto va a funcionar, o siendo tan firmes en que necesitan hacer esto y necesitan hacer esto. Todo el mundo es diferente. No existe una verdadera fórmula para el éxito en el entretenimiento deportivo y la lucha libre profesional. Realmente lo sabes cuando lo escuchas, cuando están reaccionando, abucheos y vítores incluidos en eso. Creo que para mí, probablemente lo haré a mi manera si alguna vez termino en ese lugar y lo estoy. Pero sí, me gustaría hacerlo a mi manera. Me encantó como lo hizo. El tipo era suyo con sus pantalones cortos de mezclilla y su camisa todo el espectáculo”.