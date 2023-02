Expuso el pasado mes nuestro colaborador Juan C. Reneo que lejos de WWE Mercedes Moné demostraría su verdadero valor. Y lo cierto es que, si bien ya lo demostró dentro de McMahonlandia, pues sin su éxito allí nunca habría sido presentada de tan importante manera por NJPW durante una edición de Wrestle Kingdom, ciertas cifras recientes avalan su popularidad.

Poco después de conocerse que la otrora Sasha Banks enfrentará a Kairi por el Campeonato Femenil IWGP en Battle In The Valley, la venta de boletos para este show se incrementó considerablemente, según señaló Dave Meltzer. Y es que la velada colgó el cartel de “sold out” a comienzos de enero. Éxito que la propia Moné comentó vía Twitter agradeciendo al público que lo hizo posible.

► Una histórica rivalidad se interpone

Desde aquel efecto en la venta de boletos, numerosos seguidores de Moné demandan que la gladiadora y Kairi estelaricen Battle In The Valley. Sin embargo, estos tal vez no contaban con que NJPW añadiría un nuevo encuentro: Kazuchika Okada defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ante Hiroshi Tanahashi, como se confirmó el sábado durante el epílogo de The New Beginning In Osaka.

Y según vemos dentro de la previa de Battle In The Valley en la web oficial de NJPW, el duelo entre Moné y Kairi será coestelar de la noche junto al citado Okada vs. Tanahashi. Eso sí, con la indicación de que “The Rainmaker” y “The Ace” cerrarán la función.

He aquí el cartel completo de NJPW Battle In The Valley, a celebrarse tras los muros del San José Civic Center de San José (California).

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP : Kazuchika Okada (c) vs. Hiroshi Tanahashi

: Kazuchika Okada (c) vs. Hiroshi Tanahashi CAMPEONATO FEMENIL IWGP : Kairi (c) vs. Mercedes Moné

: Kairi (c) vs. Mercedes Moné CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN NJPW : Zack Sabre Jr. (c) vs. Clark Connors

: Zack Sabre Jr. (c) vs. Clark Connors FILTY RULES FIGHT : Tom Lawlor vs. Homicide

: Tom Lawlor vs. Homicide Eddie Kingston vs. Jay White

CAMPEONATO DE PAREJAS DE PESO ABIERTO STRONG : Motor City Machine Guns (c) vs. West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Issacs)

: Motor City Machine Guns (c) vs. West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Issacs) CAMPEONATO DE PESO ABIERTO STRONG : Fred Rosser (c) vs. KENTA

: Fred Rosser (c) vs. KENTA Rocky Romero, Josh Alexander, Adrian Quest y Máscara Dorada vs. Volador Jr., KUSHIDA, Kevin Knight y The DKC

